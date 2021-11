Les sports non rémunérés ne sont pas menacés par les réformes du sport universitaire

Une nouvelle enquête menée auprès d’environ 100 directeurs sportifs dans les écoles de Football Bowl Subdivision a révélé que plus de 90 % d’entre eux craignent que le fait de permettre aux athlètes d’être classés comme employés « n’ait un impact sur le financement des sports non rémunérés ».

Le communiqué de presse annonçant cette découverte est écrit de manière passive et déformée car il provient de LEAD1, une association de membres pour les directeurs sportifs au niveau de la subdivision Football Bowl. Ces « nouvelles » sont en fait des relations publiques/de la propagande/du lobbying/de la lutte antisyndicale préventive non déguisée. C’est dégoutant.

Cette « enquête » est présentée comme une réaction à Jennifer Abruzzo, l’avocate générale du Conseil national des relations du travail qui, le 29 septembre, a publié un mémorandum déclarant que les «étudiants-athlètes» sont en fait des employés de leurs universités, c’est-à-dire celles des écoles privées (car le NLRB supervise le traitement des employés par les entreprises privées) sont protégées par les statuts de l’agence fédérale qui leur permettent de se regrouper pour négocier un meilleur traitement.

Que cela frappe vraiment un instant : une ASSOCIATION de directeurs sportifs envoie un message UNIFIÉ destiné à promouvoir leurs propres intérêts, que …. euh, eh bien… que… ouais….. ils… ne veulent pas que les athlètes dont ils ont la charge… ouais… se regroupent pour défendre de meilleures conditions pour eux-mêmes.

Leur hypocrisie serait stupéfiante si nous ne parlions pas d’athlétisme universitaire. Puisque nous le sommes, ce n’est même pas surprenant. C’est juste comme ça que ça se passe.

Je le répète, 85% des directeurs sportifs de FBS sont « très inquiets » que leurs joueurs puissent bénéficier de « protections de santé et de sécurité » améliorées. Ils viennent de le tweeter. – Vampire du bonheur (@nkalamb) 17 novembre 2021

Ce que les directeurs sportifs font vraiment ici, cependant, c’est du classique antisyndical en faisant une menace très peu subtile contre certains des travailleurs.

Bien que LEAD1 n’ait pas répondu à mon e-mail demandant des éclaircissements à ce sujet, il semble que cette enquête se concentre sur les commentaires des Abruzzes sur le podcast de Gabe Feldman, Between the Lines. Selon le communiqué de presse de LEAD1, la grande majorité des annonceurs interrogés « n’étaient pas d’accord avec un récent commentaire fait dans une interview en podcast par… Jennifer Abruzzo selon lequel le statut d’emploi des athlètes universitaires n’aurait pas d’impact significatif sur les sports non rémunérés, y compris les sports supprimés. «

Sauf que les Abruzzes ne sont jamais allées aussi loin. Interrogée par Feldman pour aborder l’idée que les sports non lucratifs pourraient être mis en danger, elle dit autour de la barre des 25 minutes :

« Oui, j’espère que la conséquence du classement légitime des joueurs parmi les employés statutaires n’incitera pas les écoles à dépenser moins dans d’autres domaines de l’athlétisme universitaire. »

Quelques minutes plus tard, elle dit :

« J’espère que l’impact, il n’y aura pas d’impact significatif sur les autres joueurs d’autres sports. »

Les Abruzzes, qui ont été nommées à son poste par le président Joe Biden, choisissent ses mots avec beaucoup de soin. Espérer. Espérant.

C’est parce qu’elle sait très bien qu’en fin de compte, tout ce qui arrivera aux sports non rémunérés dépendra des personnes qui décideront de ce qui se passera avec ces sports. Et elle espère qu’ils feront ce qu’il faut.

Le sport universitaire doit être « ruiné »

J’ai fait une demande, via LEAD1, pour parler à l’un de ces directeurs sportifs concernés, mais je n’ai jamais eu de réponse.

Mais bien sûr, je ne suis pas sûr qu’ils aient quelque chose à ajouter à ce qu’ils ont déjà dit en permettant à LEAD1 d’envoyer ce communiqué de presse. Le message est clair : vous donnez plus de pouvoir aux athlètes, nous vous enlèverons vos sports non rémunérateurs.

Ils cherchent à opposer les athlètes sportifs non rémunérés aux athlètes sportifs rémunérés, en exploitant un fossé qui existe déjà dans une certaine mesure sur de nombreux campus.

LEAD1 fait également appel au public ici en attaquant la partie des sports universitaires qui a longtemps été utilisée pour rendre le tout acceptable.

Pas autant de fans se soucient vraiment des sports non rémunérés (sinon ils feraient un profit), mais ils se soucient de l’idée de sports non rémunérés. Cela fait partie de la façon dont ils justifient que leurs écoles tirent 100 millions de dollars de l’équipe de football tout en offrant aux joueurs des bourses qu’ils peuvent à peine utiliser (puisqu’ils doivent s’occuper du travail à plein temps du football) et quelques milliers de dollars. Les sports universitaires peuvent être purs tant qu’il y a quelques joueurs de hockey sur gazon et lutteurs sur le campus qui sont en fait là pour apprendre en premier et concourir ensuite.

Le communiqué de LEAD1 vise également l’équipe olympique américaine, citant le PDG (et ancien joueur de basket-ball et membre du Congrès) Tom McMillen : « Si ces autres sports sont supprimés, notre effort olympique américain sera compromis car la majorité des olympiens américains ont été recrutés. de nos collèges et universités.

Ce qui n’est pas abordé ici – ou dans la plupart des endroits – c’est pourquoi, exactement, il devrait appartenir aux athlètes universitaires de football et de basket-ball de gagner suffisamment d’argent pour que leurs collèges puissent offrir des terrains d’entraînement aux nageurs américains et aux stars de la piste.

Pouvez-vous imaginer quelqu’un dire à Elon Musk qu’il n’a pas droit aux revenus qu’il génère parce qu’ils doivent être acheminés vers Amtrak ? Il s’envolerait pour Mars.

De toute évidence, LEAD1 ne fait que la seule chose pour laquelle il existe, c’est-à-dire protéger les directeurs sportifs d’un ensemble particulier d’écoles.

Mais leur demander leur avis sur le changement inévitable à venir dans les sports universitaires, c’est un peu comme demander aux dirigeants de Kodak ce qu’ils pensaient de la nouvelle technologie d’appareil photo numérique, ce que les éleveurs de chevaux pensaient des véhicules à moteur et ce qu’un journaliste grincheux a fait de cet Internet nouveau genre. . Les sports universitaires tels que nous les connaissons sont en train d’évoluer de façon spectaculaire. Mourir est un mot trop fort, parce que les gens qui ont le pouvoir accepteront et en donneront une partie plutôt que de laisser tout cela de côté par devoir envers « l’amateurisme » et toute l’imposture qui lui a permis de devenir si difficile à manier en premier lieu.

Ces gens, soit dit en passant, sont ces directeurs sportifs. Toute sorte d’enquête sérieuse auprès des directeurs généraux de ces départements pourrait d’abord demander : seriez-vous prêt à accepter une réduction de salaire pour aider à rééquilibrer le budget de votre département au cas où certains joueurs deviendraient éligibles pour être payés ?

Parce que les directeurs sportifs gagnent beaucoup d’argent. Dans certains cas, ils gagnent près de ce que gagne le président de l’université, bien qu’ils soient en charge d’une entreprise beaucoup plus petite et moins lucrative.

Les départements sportifs ont également connu une croissance exponentielle. Certains de ces éléments sont positifs : employer davantage d’entraîneurs sportifs et de travailleurs de soutien scolaire est une victoire pour les étudiants. Mais il s’agit en grande partie de simples ballonnements, destinés à absorber tous ces revenus supplémentaires provenant des contrats de diffusion pour le football et le basket-ball masculin.

Les directeurs sportifs sont-ils préoccupés par leur propre perte de salaire ou par le travail qu’il faudra pour gérer un département plus ordonné ? Il ne semble pas que LEAD1 ait posé ces questions.

Il n’a pas non plus demandé à aucun d’entre eux s’ils pouvaient prendre la mesure EXTRÊME de dire « non » à un entraîneur de football lorsqu’il demande à ses coordinateurs d’obtenir une augmentation de leur contrat à 7 chiffres.

Le fait est que les directeurs sportifs vont prendre ces décisions. Personne ne les oblige à quoi que ce soit. Ils décident comment dépenser l’argent de leur ministère. Ils fixent les priorités. C’est ainsi que les vraies entreprises – celles qui ne bénéficient pas d’un plafond sur la rémunération de leur travail principal – doivent fonctionner.

Si ces directeurs sportifs disent : « Nous choisirons de supprimer les sports non rémunérés », alors ils devraient simplement aller de l’avant et s’en approprier. Ils ne le font pas, bien sûr, car ce n’est pas une question d’honnêteté.

Voici la vérité : la grande majorité des départements d’athlétisme des collèges fonctionnent sans revenus géants du football et du basket-ball masculin. Même au niveau FBS, la grande majorité des écoles facturent à chaque élève des frais qui soutiennent l’athlétisme et aident à équilibrer le budget.

Aux niveaux inférieurs (FCS, Divisions II et III), ils font fonctionner le sport collégial sans revenus de contrats TV, voire de stades géants. McMillen dit dans le communiqué « le modèle financier dans les sports universitaires est unique étant donné que le football et le basket-ball subventionnent tous les autres sports … » Ce qui ignore simplement que le modèle financier des grandes écoles est, en fait, une valeur aberrante.

De plus, les sports non payants ne coûtent pas si cher à exploiter. À Penn State, selon le rapport EADA le plus récemment disponible, le coût total pour gérer tous les sports en dehors du football et du basket-ball masculin et féminin était de 36,6 millions de dollars sur un budget total de 148,9 millions de dollars.

Et cela ne tient pas compte du fait que de nombreux athlètes de ces sports finissent par payer des frais de scolarité importants.

Dans toute la NCAA, les athlètes sportifs non rémunérés reçoivent généralement des bourses partielles ou aucune. Ils paient beaucoup de frais de scolarité ! Les aides partielles et voyages/coaching/etc. les dépenses sont-elles inscrites au budget du département des sports ; les frais de scolarité sont un revenu sur le budget global de l’école. – Patrick Hruby (@patrick_hruby) 8 juillet 2020

On ne sait pas pourquoi LEAD1 n’a interrogé que 100 de ses 130 membres, mais j’espère que peut-être quelques-uns ont simplement refusé de participer à cette mascarade parce qu’ils sont en train de trouver un modèle pour savoir comment tout cela pourrait fonctionner dans le futur.

Les solutions ne sont pas si compliquées que cela et elles peuvent améliorer la vie de tous les athlètes – ce qui devrait de toute façon être le souci d’une association de directeurs sportifs.