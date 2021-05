Les sports qui souffriront le plus de l’absence de sponsors de casino

17/05/2021 à 11:35 CEST

Contenu proposé par Casino Professor

L’un des premiers projets du ministère de la consommation récemment créé a consisté en réglementation de la publicité des bookmakers et casinos en ligne déjà établis ou nouveaux; surtout ces derniers trouvant des perspectives difficiles pour s’ouvrir un champ dans un secteur hautement concurrentiel. Mais en général, les plus touchées sont les équipes sportives qui reçu d’importants investissements de la part de leurs “ sponsors ”: casinos en ligne et maisons de paris.

Comment ces restrictions sont-elles nées?

Le gouvernement, et en particulier le ministre de la consommation, Alberto Garzón, sont préoccupés par l’augmentation de la consommation de jeux d’argent chez les jeunes de 18 à 25 ans.

28% des nouveaux utilisateurs de ce type de site appartiennent à cette tranche d’âge. Le sport le plus touché, mais pas le seul, est le football.

Quand les modifications entreront-elles en vigueur?

Les équipes verront leurs revenus baisser une fois la saison 2020/2021 terminée et la période d’adaptation à l’arrêté royal de communication des activités de jeu, du ministère de la consommation, s’achèvera. Cela a été communiqué par le ministère aux clubs professionnels qui ont actuellement des contrats avec des sociétés de casino ou de paris sportifs.

Le ministre, Alberto Garzón, a envoyé des lettres aux présidents des différentes équipes qui ont signé contrats de parrainage avec des sociétés de paris, pour les informer qu’ils doivent être résiliés avant le 30 août de cette année.

La nouvelle, comment pourrait-il en être autrement, est tombée comme une cruche d’eau froide surtout entre les clubs de première et de deuxième division. C’est pourquoi le gouvernement leur a accordé quelques mois de «courtoisie», sachant que l’annulation immédiate des parrainages millionnaires pourrait conduire à la faillite économique de clubs déjà en situation délicate.

Diverses équipes professionnelles Ils ont demandé des moratoires allant jusqu’à trois et quatre ans au gouvernement afin de ne pas accuser autant les pertes de leur économie. Cependant, ces plaidoyers sont tombés dans l’oreille d’un sourd: la date d’expiration des contrats est août 2021.

Quels clubs seront les plus touchés?

Si nous parlons de football, les sociétés de casino et les bookmakers en ligne parrainent actuellement 76,2% des équipes de première et deuxième division. Seules dix équipes n’ont aucun accord avec les opérateurs de paris. Avec ces données, nous pouvons supposer que la mesure portera un coup dur à l’industrie espagnole du football, mais d’autres sports, comme le basket-ball, n’en sortiront pas non plus indemnes.

Équipes de première division, telles que Valence, Séville, Club Atlético Osasuna, Levante, Real Betis, Deportivo Alavés, Grenade ou Cadix, Ils ont actuellement une société de paris comme sponsor principal.

Beaucoup d’autres, comme le Athletic Club, Barcelone, Celta de Vigo, Elche, Real Madrid, Club Atlético de Madrid ou Villareal ils l’ont comme sponsor secondaire. Seuls Éibar, Getafe, Huesca, la Real Sociedad ou Valladolid n’ont aucun lien avec les sociétés de paris.

Le cas du Société réelle, qui a mis au vote de ses membres la possibilité d’accepter une offre qui aurait rapporté au club un revenu d’environ cinq millions d’euros par an. 86% des partenaires ont manifesté leur rejet de cette option.

Dans la première division, il y a huit clubs qui ont des bookmakers comme sponsor principal de l’équipe; Alors qu’à Segunda, il n’y en a que quatre – Málaga, Rayo Vallecano, Huesca et Lugo – qui n’ont pas de sponsors liés aux paris. Autrement dit, quatre équipes sur un total de vingt-deux.

Le nouveau règlement: champ d’application

Le veto aux bookmakers inclurait publicité sur des t-shirts, sur des panneaux d’affichage, dans les stades ou dans les espaces sportifs télévisés – Seulement de une à cinq heures du matin. Le ministre, Garzón, reconnaît que: «Jusqu’à présent, il n’y avait pas de réglementation dans la publicité du jeu. Jusqu’à présent, nous avons vécu dans la loi de la jungle, où tout peut être fait.

Selon les experts, limiter la diffusion de la publicité au petit matin non seulement l’ostraciserait, mais aussi Cela mettrait pratiquement fin à ces types de publicités à la radio ou à la télévision. De même, des personnes célèbres ou des personnes de notoriété publique, telles que des athlètes ou d’autres personnalités publiques, ne peuvent pas participer aux publicités. Au revoir à Neymar et Cristiano dans les publicités de la salle de poker.

Les «droits de propriété» seraient également interdits, puisque le décret interdit l’utilisation du nom, de la marque ou du nom commercial d’un opérateur de paris pour désigner une installation sportive ou un centre de divertissement. Cela affecterait des équipes comme el Baskonia ou Bilbao Basket, basketball, qui ont vendu leurs «droits de titre» à des bookmakers.

Seule la publicité en ligne serait partiellement sauvegardée. Un impact économique difficile à assumer, surtout après l’annulation des tournois pendant des mois en raison de l’urgence sanitaire et de l’absence de public dans les stades.

Pas seulement en Espagne

L’Espagne n’est pas le seul pays où l’on tente de mettre un frein à cette «loi de la jungle». En décembre dernier, l’exécutif britannique s’est également concentré sur les paris et les casinos en ligne et envisage de mettre son veto à la publicité et au parrainage de ce type d’entreprise dans le secteur du sport.

C’est un mouvement qui répond, comme dans notre pays, à une intense campagne de sensibilisation sur les dangers du jeu. La réforme du Gambling Act de 2015 pourrait inclure des mesures telles que la limitation du nombre de paris qu’un utilisateur peut effectuer par mois, la création de contrôles de liquidité et le veto au parrainage d’équipes et d’événements sportifs par les maisons de paris sportifs et les casinos en ligne.

conclusion

Surtout pour le football espagnol, l’interdiction de la publicité des maisons de paris est un revers difficile à affronter. Tout d’abord, car cela aura un impact significatif sur les revenus d’un pourcentage important de clubs de premier et deuxième clubs. Pour continuer, car la nouvelle intervient dans un contexte déjà délicat sur le plan économique: lorsque les pertes liées au COVID-19 affectent encore certaines équipes qui ont perdu de l’argent avec l’arrêt de la Liga et qui n’entrent toujours pas d’argent depuis les guichets du stade.