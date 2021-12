Les Spurs battent Pochettino pour signer un joueur de 23 millions de livres sterling, Conte l’a personnellement demandé

Photo de Gabriele Maltinti/.

Eh bien, Tottenham Hotspur pourrait vraiment signer un milieu de terrain en janvier.

La spéculation monte depuis des mois sur le fait que Tottenham était intéressé à emmener la star de l’AC Milan Franck Kessie dans le nord de Londres.

En fait, le journaliste italien Rudy Galleti a révélé au fil Twitch de Calciomercato en novembre que le manager des Spurs, Antonio Conte, avait spécifiquement demandé l’international ivoirien.

Les choses avancent, semble-t-il, car la même publication a maintenant rapporté que les Lilywhites gagnent la course pour signer le joueur de 24 ans – qui a coûté 23 millions de livres sterling à Milan en 2017 – et sont même devant le Paris Saint-Germain, dirigé par Mauricio Pochettino.

La SPFL rend un grand service à Celtic, alors que Nicholson devient PDG permanent

BridTV

7475

La SPFL rend un grand service à Celtic, alors que Nicholson devient PDG permanent

929602

929602

centre

UCqUPn73T2WxGyzCdtLe8m7g

67 Salut, Salut (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwng3RIc-bAXurA5yt1Vj63uuVOBD1RQ9n6j_XKhD=s800-ck-c0x00ffffff-no-rj

13872

Développement mixte

C’est une bonne et une mauvaise nouvelle que Tottenham dirigerait le PSG et d’autres pour Kessie.

C’est un développement positif car cela indique que les Londoniens du nord sont les plus désespérés pour l’avoir et, si c’est vrai, le mot reviendra à un Kessie sans aucun doute reconnaissant.

Cependant, il s’agit d’un joueur qui est en fin de contrat à San Siro l’été prochain.

Le succès pourrait dépendre de conditions personnelles et, eh bien, les géants français qui dépensent beaucoup – qui « font pression depuis des mois » pour le signer – peuvent faire sauter Tottenham hors de l’eau en ce qui concerne le salaire et les primes à la signature.

Même si Milan ne peut pas exiger d’énormes frais de transfert s’il y va en janvier, Pochettino aurait toujours l’avantage sur ce front.

On a le sentiment que même si les Spurs gagnent la course, Pochettino et le PSG ont les ressources et le pouvoir de changer cela à leur guise.

Photo de Marc Atkins/.

Dans d’autres nouvelles, » Il m’a manqué « : les fans de Liverpool réagissent alors que Lijnders a une grande mise à jour sur l’as à 68 sélections