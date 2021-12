Les Spurs d’Antonio Conte cherchent à rester en forme à St Mary’s

Tottenham cherchera à maintenir sa bonne forme lors du déplacement à Southampton mardi.

Les Spurs se sont hissés à la cinquième place de la Premier League avec leur belle victoire 3-0 sur Crystal Palace le lendemain de Noël.

Southampton accueille Tottenham mardi après-midi

Antonio Conte a inversé la campagne du nord de Londres et ils chercheront à réduire l’écart avec Arsenal en quatrième position.

Southampton, quant à lui, a remporté une victoire bien méritée à West Ham le lendemain de Noël.

Les Saints ont gagné 3-2 dans la capitale pour s’éloigner de la zone dangereuse.

Southampton contre Tottenham: commentaire de talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le mardi 28 décembre.

Il se tiendra à St Mary’s et débutera à 15 heures.

Ce jeu sera en direct et exclusif sur talkSPORT avec une couverture à partir de 14h.

Hugh Woozencroft sera votre hôte et les commentaires viendront de Nigel Adderley et de l’ancien défenseur de West Ham Alvin Martin.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Southampton a battu West Ham le lendemain de Noël Southampton contre Tottenham: nouvelles de l’équipe

Southampton sera toujours sans Alex McCarthy tandis que Lyanco et Jack Stephens sont toujours isolés.

Nathan Tella pourrait revenir après avoir raté la victoire à West Ham s’il renvoie un test Covid négatif.

Cristian Romero et Ryan Sessegnon sont les seuls problèmes de blessures de Tottenham.

Giovani Lo Celso pourrait revenir suite à son problème au mollet.

Les goûts de Dele Alli, Steven Bergwijn et Bryan Gil font pression pour les départs avec Conte susceptible de tourner.

Tottenham a remporté une victoire 3-0 sur Crystal Palace le lendemain de Noël Southampton contre Tottenham: faits du match Depuis son retour en Premier League en 2012, Southampton n’a perdu plus de matchs dans la compétition qu’il n’en a perdu contre Tottenham (13). Spurs ont perdu deux de leurs trois derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre Southampton, après une séquence de six matchs sans défaite à St Mary’s dans la compétition (W4, D2). Cependant, ils ont remporté ce match exact 5-2 la saison dernière. Southampton n’a remporté son dernier match de championnat au cours d’aucune des 10 dernières années civiles (D5 L5), depuis qu’il a battu Huddersfield 4-1 en League One en 2010. Les Spurs ont ont perdu leur dernier match de championnat au cours d’une seule des 12 dernières années civiles (V7 D4), s’inclinant 3-1 à domicile contre les Wolves en 2018. Les Spurs sont sans victoire lors de leurs trois derniers matchs de ce type (D2 L1), bien que leurs deux dernières victoires en ces deux matches se sont déroulés contre Southampton (4-1 en 2016, 5-2 en 2017). Southampton n’a perdu qu’une seule fois à domicile en Premier League cette saison (W2 D5), et est invaincu lors de ses cinq derniers matchs à St Mary’s (W2 D3). Ils ont eu pour la dernière fois un circuit sans défaite plus long dans la compétition entre mars et octobre 2016 (9 matchs). Tottenham Hotspur n’a marqué aucun de ses deux derniers matchs à l’extérieur en Premier League, n’ayant réussi que 15 tirs combinés dans ces matchs. Ils n’ont pas marqué trois buts à l’extérieur depuis mars 2014 sous la direction de Tim Sherwood. Il s’agit du premier match à l’extérieur de Tottenham en 51 jours, depuis un match nul 0-0 à Everton le 7 novembre. À l’exception de la saison 2019-20 (avec la pause forcée du verrouillage), c’est le plus long écart qu’une équipe ait eu entre les matchs à l’extérieur au cours d’une seule campagne de la compétition. Tottenham est invaincu lors de ses six matchs de Premier League sous Antonio Conte (W4 D2), et il pourrait devenir le premier manager de l’histoire du club à passer sans défaite lors de ses sept premiers matches de championnat à la tête du club. L’attaquant de Tottenham Harry Kane a été impliqué dans 16 buts en 11 départs en Premier League contre Southampton (10 buts, 6 passes décisives ). Kane a participé aux cinq buts des Spurs lors de leur victoire 5-2 à St Mary’s la saison dernière, marquant un but et aidant chacun des quatre buts de Son Heung-min. Son Heung-min a été impliqué dans 12 buts en 11 Premier League. matchs des Spurs contre Southampton (9 buts, 3 passes décisives), plus qu’il n’en a contre toute autre équipe de la compétition.