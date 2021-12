Les Spurs devancent Jazz, brisant la séquence de 8 victoires consécutives de l’Utah

Lonnie Walker IV a misé sur un sauteur avec 14,9 secondes à jouer et les Spurs de San Antonio ont mis fin à la séquence de huit victoires consécutives des Utah Jazz avec une victoire de 128 à 126 vendredi soir.

Keldon Johnson a marqué 24 points et pris huit rebonds pour mener San Antonio. Derrick White a ajouté 22 points et Walker en a ajouté 19.

« C’est évidemment une saison d’apprentissage, mais j’ai l’impression que nous avons le talent et le groupe pour pouvoir gagner des matchs », a déclaré le gardien de San Antonio Dejounte Murray. « Et nous l’avons prouvé même avec les matchs que nous avons perdus. »

Donovan Mitchell a marqué 27 points pour le Jazz. Jordan Clarkson en a ajouté 21 et Mike Conley en a 18. Rudy Gobert a ajouté 16 points et 14 rebonds.

Mitchell a marqué deux paniers consécutifs pour donner au Jazz une avance de 126-125 avec 33 secondes à jouer. Walker a répondu avec le cavalier de feu vert. Il a conduit jusqu’à la jante et a fait flotter son tir devant Gobert.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le gardien de l’Utah Jazz Mike Conley (11) conduit le panier alors que le gardien des San Antonio Spurs Lonnie Walker IV (1) défend pendant la seconde moitié d’un match de basket de la NBA le vendredi 17 décembre 2021, à Salt Lake City. (Photo AP/Kim Raff)

« La pièce était pour Dejounte sortant d’un triple écran », a déclaré Walker. « J’ai en quelque sorte compris très tôt qu’ils étaient durs avec lui. Ils savaient qu’il allait se faire tirer dessus. C’était juste pour moi de faire ce que je fais. »

Mitchell a réussi deux coups sûrs dans un panier de départ dans les dernières secondes, mais a raté les deux tirs.

« Ce sont les dieux du basket-ball », a déclaré Mitchell. « Quand vous ne défendez pas tout le match, vous ne méritez pas d’avoir ce tir pour entrer. »

Le tir efficace d’Utah a empêché San Antonio de prendre une bonne avance. Le Jazz a tiré 26 sur 46 depuis le terrain en première mi-temps et a marqué huit 3 points.

Utah n’a jamais traîné au deuxième quart après que Conley et Clarkson ont marqué des paniers consécutifs pour briser une égalité 39-39. Le Jazz a finalement construit une avance de 17 points avant la mi-temps, prenant une avance de 73-56 sur le 3 points de la deuxième chance de Mitchell qui a plafonné une course de 10-1.

San Antonio s’est rallié au troisième quart et a effacé l’avance à deux chiffres d’Utah. Murray a aidé trois paniers consécutifs au cours d’une course de 9-0 qui a réduit le déficit à un. Walker a ensuite frappé un cavalier et aidé un autre de Devin Vassell pour donner l’avance aux Spurs 95-93.

« Nous avons perdu notre concentration et nous nous sommes contentés d’échanger avec eux », a déclaré l’entraîneur du Jazz Quin Snyder. « Ensuite, lorsque vous commencez à négocier et qu’ils manquent et que vous gagnez, vous vous retrouvez avec un troisième quart-temps de 41-23. Pour moi, il est difficile de surmonter cela et de le réactiver. »

San Antonio a tiré 17 sur 25 depuis le terrain au cours du troisième quart. Les Spurs ont limité le tir de Jazz à 37,5% dans la même période.

« C’est notre identité », a déclaré Johnson. « Défendre et partager le ballon en attaque. »

CONSEIL INS

Spurs : Murray a réussi un triple-double pour la deuxième fois en trois matchs après avoir terminé avec 16 points, 11 rebonds et 11 passes décisives. … San Antonio n’a commis aucun revirement au troisième quart et a marqué 41 points, un sommet de la saison. … Les Spurs ont marqué 22 points sur 13 revirements de l’Utah.

Jazz: Mitchell est allé 4 sur 13 sur le terrain en deuxième mi-temps. … Utah a dominé San Antonio 64-54 dans la peinture et 18-15 dans les points de la deuxième chance.

SE SENTIR MIEUX

Walker est revenu à l’action après s’être assis contre Charlotte mercredi alors qu’il faisait face à une gastro-entérite. C’était le premier match qu’il ratait cette saison.

Un mal de tête a également tourmenté Walker pendant près d’une semaine, et il s’est senti rajeuni après s’être reposé.

« En fait, j’ai dormi pendant tout mon anniversaire (mardi) », a déclaré Walker. « Je n’ai rien fait. Cela en valait la peine. C’était mon premier anniversaire à la maison. D’habitude, j’ai un match et je suis absent. C’est probablement le meilleur anniversaire que j’ai eu depuis (de nombreuses) années. «

PLUIE 3s

Les Spurs ont tenté un record de 41 points à 3 points, ce qui en fait 15. Six joueurs ont fait un 3 points, menés par Johnson, qui est passé à 4 sur 5 au-delà de l’arc.

SUIVANT

Spurs: Visitez Sacramento le dimanche.

Jazz : hôte de Washington samedi.