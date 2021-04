Les Spurs limogeant Jose Mourinho frapperaient fort le club, Arsenal pourrait être meilleur sans Pierre-Emerick Aubameyang et Steve Bruce est un génie tactique

Une chose, d’accord, une des nombreuses choses, j’ai été un peu lâche cette saison, c’est de couvrir les trucs de la Ligue des champions qui ont tendance à se produire en milieu de semaine.

Je veux dire, j’ai du mal à prendre le cirque de la Premier League au sérieux, sans parler de la concurrence que les bigwigs souhaitent étendre pour finalement conquérir le monde – ce qui signifie que l’élite anglaise serait aussi importante que, disons, la National League South en 2042.

OBTENIR DES IMAGES

Des propositions pour un nouveau look de la Ligue des champions à partir de 2024 seront discutées, ce qui rendra le tournoi encore plus grand

Tout ce que je dirai à propos du dernier football de la Ligue des champions, c’est qu’Ederson est un garçon très, très chanceux et que c’est peut-être le coup de chance dont Man City a besoin pour gagner ce foutu truc, ce qui signifie que Pep Guardiola a finalement réalisé ce qu’il a été recruté pour atteindre la moitié. il y a une décennie.

Avant leur match avec Dortmund, Erling Haaland a été aperçu portant un sac à dos bleu clair se dirigeant vers le sol – je veux dire, à cette époque, cela équivaut à une conférence de presse annonçant que l’accord est conclu, non?

City a remporté une victoire là-bas, mais ils n’ont pas été aussi chanceux dans le love-in Bielsa / Guardiola qui a été montré bien avant la ligne de partage des eaux de samedi. Marcelo ne Dallas aurait pu être un titre de travail approprié étant donné que l’Irlandais du Nord s’est avéré être un vainqueur improbable à l’Etihad.

Vous deviez ressentir un peu le skipper de Leeds, Liam Cooper, en mettant un tacle qui aurait été le scénario idéal d’un défenseur il y a quelque temps – prenez tout le ballon et laissez un peu sur l’homme, montez avec le Jeu. Malheureusement, à l’ère du VAR, ces tacles sont ralentis au point où même un saint pourrait mettre un tacle qui aurait l’air un peu trop rugueux.

Le défi de Cooper était un carton rouge

Leeds étant réduit à dix, le spécialiste Tim Sherwood a déclaré que City continuerait de toute évidence et gagnerait facilement étant donné que Bielsa refuserait de s’asseoir et de défendre son avance et Sherwood, sans surprise compte tenu de ses antécédents en matière de gestion, était un peu loin du compte.

City remportera la Premier League, ne vous inquiétez pas pour cela – et ils pourraient même gagner la finale de la Coupe de la Ligue, la finale de la FA Cup et celle de la Ligue des champions qu’ils veulent tellement. Mais Bielsa a fait un numéro sur l’un de ses nombreux disciples là-bas, bon et convenable.

.

Bielsa n’a pas encore signé un nouveau contrat Leeds, qui court jusqu’à la fin de la saison

La partie la plus intéressante de la première demi-heure entre Manchester United et Tottenham à Londres a été Marcus Rashford et Paul Pogba changeant de flanc de temps en temps. Ouais, c’était si intéressant.

United était lent et lent, puis bam (et je ne parle pas de Scott McTominay «brossant» Heung-Min Son). Pogba a trouvé Cavani, dirigé par United. Rappelez-vous le mantra VAR – erreur claire et évidente. Erreur claire et évidente. Meh, football.

Eh bien, ce n’est pas du football selon les experts de Sky Sports et je suis d’accord avec eux. Si c’était une faute, n’aurait-il pas dû être un deuxième jaune? Je veux dire, pourquoi en faire une petite moquerie – vous pouvez tout aussi bien y aller.

.

Son fils a été laissé au sol après que McTominay ait accidentellement eu un léger contact avec son visage

Heureusement pour Jose, la vue de Son s’est rétablie assez rapidement pour que les Spurs remontent 1-0 quelques minutes plus tard. Fred a nivelé pour United prouvant la croyance populaire selon laquelle s’il doit un jour tirer, ce devrait être à une distance aussi minimale que possible.

De toute évidence, United a continué à gagner – après tout, ils avaient pris un but derrière et c’est ce qu’ils font. Tottenham a également agi de ne pas conserver les pistes, donc c’était la tempête parfaite à bien des égards. Mason Greenwood fait une course tardive pour les billets d’avion de Gareth Southgate? Qui sait. Pogba aurait probablement dû aller pour écraser son coude sur Serge Aurier, mais même cela n’aurait pas changé la direction de la seconde période.

C’est la première fois que Jose perd dix matches de championnat en une saison – et s’il ne fait pas glisser l’équipe dans les quatre premiers, son meilleur joueur voudra en faire un aussi. Les Spurs ont été durement touchés financièrement par la pandémie, mais limoger Mourinho doublerait probablement ce chiffre.

.

Mourinho pourrait être en emprunt à Tottenham

Je soupçonne que Jurgen Klopp a licencié Southgate plusieurs WhatsApp au cours de la semaine dernière, le remerciant d’avoir suffisamment remonté Trent Alexander-Arnold pour que le «meilleur arrière droit de Liverpool au monde» se soit soudainement réveillé de son sommeil et soit devenu un peu un match- vainqueur à nouveau (c’est-à-dire si vous ignorez le match de Madrid et ses trucs défensifs, non?).

TAA s’est enroulé dans un charmant petit gagnant tard, tard, tard à Anfield qui a mis fin à sa plus longue course de l’histoire sans gagner devant le Kop. C’était un peu dur pour Emi Martinez qui avait produit une sauvegarde mondiale quelques instants auparavant et si Ross Barkley avait réussi à effacer la chose, Villa se serait échappée avec un point qui aurait donné à Alisson d’autres cauchemars.

Klopp avait une autre raison de remettre en question le point de VAR étant donné la manière dont le but si rare de Bobby Firmino avait été refusé et qui a conduit à une statistique à la mi-temps (et qui n’aime pas l’une de celles-ci?) Que le précédent 127 de Liverpool les tirs au but à Liverpool n’avaient pas abouti à un but si vous ignorez les pénalités – et vous devriez toujours ignorer les pénalités.

Liverpool n’est pas encore sorti du chat de la Ligue des champions, ce qui est utile étant donné qu’ils sont probablement hors de la Ligue des champions à moins qu’ils ne produisent l’une de ces nuits d’Anfield en milieu de semaine.

.

Alexander-Arnold a stupéfié Villa avec un étourdissant de dernière minute

Une autre équipe qui continue de défier la croyance avec un joueur qui continue de défier la même croyance sont West Ham United et Jesse Lingard. Bien sûr, 3-0 n’est jamais une avance sûre pour les Hammers, mais ils sont à la quatrième place avec sept matches de Premier League à jouer. Le Moysiah pourrait effectivement réussir.

Lingard a joué un rôle central pour éliminer le Leicester de Brendan qui n’avait pas trois joueurs pour avoir enfreint la réglementation COVID. Ça va les gars, il ne s’agit que de finir dans les quatre premiers, n’est-ce pas?

Kelechi Iheanacho a poursuivi sa séquence, mais Leicester est exactement dans la même position qu’à cette époque la saison dernière – en troisième mais les roues semblent suspectes de tomber.

.

Lingard célèbre l’une de ses frappes contre Leicester

Chelsea de Thomas Tuchel a fait l’impensable et cela a marqué plus de deux buts dans un match pour l’Allemand.

Kai Havertz et Christian Pulisic ont eu quelques critiques cette saison, mais ont fait partie intégrante des Blues qui ont vu Crystal Palace 4-1.

On pourrait penser que cela pourrait être un tournant pour Havertz en particulier et si vous étiez très, très gentil, vous pourriez penser la même chose pour Christian Benteke qui a marqué une belle tête. Ensuite, vous vous souviendrez que c’est Christian Benteke, qui rêve probablement maintenant d’un prêt à West Ham pour être comme Lingard.

.

La finition de Havertz était impressionnante

Les lumières se sont-elles enfin éteintes pour Fulham? Voir Adama Traoré marquer dans le temps additionnel aura été un peu briseur de cœur, mais voir Steve Bruce devenir un génie tactique du jour au lendemain aura fait plus mal.

Bruce a déclaré en milieu de semaine que les équipes qui jouent comme Norwich sont reléguées (en ignorant, commodément, comment Leeds joue) et ont ensuite vu sa substitution à Turf Moor fonctionner comme par magie – libérez Allan Saint-Maximin et trois points viendront à votre rencontre, le Français se traînant à l’intérieur. et renvoyer le gagnant. Six points séparent maintenant Newcastle et Fulham, cela doit suffire.

Ce n’est qu’une question de temps avant que les lumières ne soient officiellement éteintes à Brammall Lane également – Arsenal a assoupli, si Arsenal peut jamais se calmer, à une victoire 3-0 sur Sheffield United montrant une fois de plus qu’ils pourraient en fait être meilleurs sans Pierre- Emerick Aubameyang.