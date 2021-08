Les Spurs ne devraient pas être dans la nouvelle compétition

in

Tottenham Hotspur Conference League – un club et une compétition qui ne devraient pas être liés. Malgré cela, les Spurs affrontent Paços de Ferreira lors de leur barrage de l’UEFA Europa Conference League, ayant besoin d’une victoire au match retour pour progresser. Malgré le déficit global de 1-0, il semble probable que Nuno Espirito Santo alignera à nouveau une équipe jeune de deuxième rang.

Cette composition mixte représente des priorités claires en Premier League, avec une visite de Watford dimanche. Cela démontre également l’estime avec laquelle Tottenham tient l’équipe à laquelle ils sont confrontés et ceux auxquels ils seront probablement confrontés s’ils progressent. C’est cette perception de niveau inférieur qui pousse de nombreux fans à dénoncer la participation du club à la “troisième” compétition de l’UEFA.

Après avoir disputé la finale de la Ligue des champions il y a deux étés, une telle chute de grâce est exaspérante. C’est le symbole de la régression sur et en dehors du terrain, de l’échec à tirer parti du potentiel latent et des talents de classe mondiale.

Faire face à l’opposition de Lincoln Red Imps (Gibraltar), de Žalgiris (Lituanie) ou de St Johnstone (Écosse) est embarrassant. Avec de grandes ressources et de l’ambition, Tottenham ne devrait pas avoir à subir les conséquences d’une septième place en championnat. Mais les fans feraient bien d’adopter une perspective footballistique plus large entre les gémissements.

Tottenham Hotspur Conference League : le club ne devrait pas être en compétition

Glory Glory Nights Under the Lights de Tottenham

C’est toujours le football européen, une perspective que la plupart des clubs du continent recherchent en fin de compte. Le fait qu’il ait été obtenu en supprimant Arsenal et en annulant le “St Totteringham’s Day” n’aura pas fait de mal non plus.

Une telle opportunité unique, comme les fans l’espèrent, offre la possibilité de voyager dans des parties moins connues de l’Europe (si les restrictions Covid le permettent). C’est un club imprégné de nuits de gloire sous les lumières sous les lumières de White Hart Lane. Ce célèbre kit tout blanc est gravé dans la psyché collective des fans de Tottenham, avec les succès européens.

Tottenham a été le premier vainqueur britannique du trophée en Europe, battant l’Atlético Madrid 5-1 lors de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe 1963. Le triomphe sur les Wolves en Coupe UEFA 1972 et les arrêts sur penalty de Tony Parks contre Anderlecht font partie du Rolodex historique du club.

La défaite au match aller devrait rappeler la profondeur du football européen en dehors des ligues d’élite. Si les hommes de Santo soulèvent le trophée à Tirana en mai, ce sera un autre ajout à l’argenterie européenne du club. Tottenham dans la Conference League offre une chance réaliste de mettre fin à sa sécheresse de trophées. Avec des concurrents comme la Roma et les abandons de la Ligue Europa à venir, le chemin de la gloire n’est pas une perspective simple.

Conference League : messages mitigés et priorités pitoyables

Au-delà des réserves individualistes des supporters de Tottenham et de la Conference League, leur présence soulève des questions pertinentes quant à la validité de la compétition. Qu’ils soient, avec la Roma, les favoris initiaux, est précisément le mauvais message que l’UEFA veut faire passer.

Toute la raison d’être de ce troisième tournoi était d’être une opportunité pour les équipes les plus modestes des ligues moins représentées. En effet, seules 28 des 55 nations étaient représentées lors des phases de groupes de la saison dernière, que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue Europa. Un tel déséquilibre sape le message de l’UEFA de travailler dans l’intérêt de l’ensemble du continent footballistique.

Les nostalgiques du football mythifient souvent le passé, en balayant les nombreux défauts pour laisser une image sans tache de « jours meilleurs ». Mais d’un point de vue méritocratique et inclusif, la refonte du tournoi de l’UEFA a fait reculer la méritocratie continentale.

La priorité accordée aux équipes les moins bien placées des grandes ligues européennes par rapport aux vrais champions donne à la Ligue des champions un faux surnom. Les réformes du «modèle suisse» qui permettent à deux «grands» clubs de se qualifier automatiquement indépendamment des performances de la ligue sapent les notions de compétition paneuropéenne et de démagogie morale contre la Super League.

La Ligue des champions est simplement devenue le terrain de duel des cinq grandes ligues, la Ligue Europa étant la scène des défaillants inférieurs. C’est dans ce contexte que l’Europa Conference League semble vouée à imploser sous ses propres contradictions.

Favoris et hors de propos

Si Tottenham progressait, ils seront probablement confrontés à l’opposition des ligues moins importantes d’Europe. La majorité des places ont été réservées à ces équipes, une réponse aux inquiétudes suscitées par la nature imperméable de la Ligue des champions.

Mais l’inclusion de clubs « Super » comme Tottenham garantit une approche anticoncurrentielle qui produit le pire des deux mondes. Alors que les Spurs ne sont peut-être pas en mesure de se moquer de n’importe quel niveau du football européen, le tournoi est inévitablement tourné en dérision par les élites du football d’Europe occidentale. Plutôt que d’apprécier ce qu’il aurait pu être, il a maintenant l’air d’un lot de consolation, les clubs des plus petites ligues n’ayant toujours pas la possibilité de revendiquer véritablement la gloire européenne.

L’UEFA serait bien mieux servie en excluant les équipes d’Angleterre, d’Espagne, d’Italie et d’Allemagne. Ces nations ont produit chaque vainqueur de la Ligue des champions depuis 2004, tandis que la Ligue Europa est allée en Angleterre ou en Espagne chaque année depuis 2012. Les 11 meilleurs champions de la ligue sont assurés de jouer en Ligue des champions.

Si l’UEFA pouvait revenir sur cela, stratifier les compétitions pour les rendre vraiment plus inclusives, alors la Conference League pourrait gagner du terrain sur tout le continent. D’ici là, Tottenham devrait profiter de l’opportunité de remporter la Conference League et de l’argenterie, tant qu’ils le peuvent.

Photo principale

Intégrer à partir de .