Les Spurs ont atteint le sommet de la saison, les Pistons en équipage réduit en blitz, 144-109

Keldon Johnson a marqué 27 points et les Spurs de San Antonio ont connu leur match le plus marquant de la saison, battant Detroit en désavantage numérique 144-109 dimanche pour prolonger le dérapage des Pistons à 10.

San Antonio a remporté trois victoires consécutives et quatre sur cinq pour se hisser à la 10e place de la Conférence Ouest.

« Ils sont sortis agressivement et l’ont gardé pendant la majeure partie des 48 minutes. C’était agréable à voir », a déclaré l’entraîneur des Spurs Gregg Popovich. « Beaucoup de gars ont pu participer, mais, évidemment, ce n’était pas un combat équitable. Les Pistons sont dans une forme difficile en ce moment avec tous les gars qui leur manquent. »

Détroit avait cinq joueurs dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue, dont le premier choix au repêchage Cade Cunningham. Jerami Grant et Kelly Olynyk sont également blessés. De plus, l’entraîneur des Pistons, Dwane Casey, était absent pour des raisons personnelles sans rapport avec le virus.

Hamidou Diallo a marqué 28 points pour Détroit. Saddiq Bey en a ajouté 23, Luka Garza 20 et Frank Jackson 17. Le banc de quatre des Pistons a été dominé 73-21.

« Nous avions un nombre limité de remplaçants, alors nous essayions simplement de déplacer des pièces et d’essayer d’obtenir peut-être une combinaison qui fonctionnerait pour nous », a déclaré l’entraîneur par intérim des Pistons, Rex Kalamian.

Détroit a perdu trois matchs de suite depuis qu’il a cassé un dérapage de 14 matchs avec une victoire sur Miami le 19 décembre.

Les Spurs faisaient partie des rares équipes non impactées par COVID-19 cette saison, mais cela a changé dimanche matin lorsque Dejounte Murray a été exclu.

San Antonio a surmonté la perte de son meneur de départ en partageant la charge de travail. Les Spurs ont récolté 39 passes décisives, Tre Jones, un sommet en carrière, 11 et Derrick White, 10.

« Nous savions que ce serait un match étrange. Il y avait même des gars testés positifs aujourd’hui », a déclaré Jones. « Nous devons continuer à nous préparer de la même manière, comme nous le faisons toujours. Cela va être une saison étrange, il se passe beaucoup de choses en ce moment. »

Le centre de réserve des Spurs Jock Landale a récolté 18 points, le centre de départ Jakob Poeltl en a ajouté 14 et Doug McDermott en a marqué 13. San Antonio a placé ses principaux partants au quatrième quart avant de jouer cinq matchs en sept jours.

Detroit a commencé Derrick Walton Jr., signé samedi sur un contrat difficile, alors que les Pistons avaient leur 12e alignement de départ différent. Le manque de familiarité était rapidement évident, alors que Poeltl se promenait pour un layup incontesté sur un simple écran alors que les Pistons se regardaient après une mission manquée sur la possession d’ouverture du match.

San Antonio marquerait un sommet de la saison de 38 points dans le premier quart et 78 dans la première mi-temps. San Antonio menait jusqu’à 30 points en première mi-temps, se construisant une avance de 25 points pour le troisième match consécutif.

« Nous avons beaucoup de gars qui touchent le sol pendant quelques minutes NBA pour la première fois depuis longtemps », a déclaré Kalamian. « Je pense que nous avons joué dur. Nous n’avons pas nécessairement joué aussi intelligemment. C’était un peu notre problème. Nous n’avons pas assez partagé le ballon en première mi-temps. »

Les Spurs ont tiré 56% du terrain en remportant leur septième match de suite à domicile contre les Pistons.

Les Pistons ont commis 14 revirements et étaient 8 pour 32 sur 3 points.

CONSEILS

Pistons : Isaiah Stewart, Saben Lee, Killian Hayes et Rodney McGruder sont également absents en raison des protocoles de santé et de sécurité de la ligue. … Grant a raté son huitième match de suite après s’être déchiré les ligaments de son pouce droit. … Olynyk reste absent après avoir subi une entorse du MCL de grade 2 au genou gauche. Il n’a plus joué depuis le 10 novembre contre Houston. … La dernière victoire des Pistons sur la route remonte au 13 novembre à Toronto. Ils sont 2-14 sur la route.

Spurs : Les précédents sommets de San Antonio étaient de 37 points au premier quart et de 74 points en première demie, tous deux contre Denver le 9 décembre… Les Spurs ont mené par 25 points ou plus en six matchs cette saison, dont les deux précédents. Ils sont invaincus dans ces matchs. … White a récolté neuf passes décisives en première mi-temps, le cinquième plus grand nombre de l’histoire de la franchise. Tony Parker détient le record avec 12 passes décisives en première mi-temps, suivi de Manu Ginobili, George Hill et Murray avec 10 chacun. … San Antonio, qui accueille Utah lundi, a une fiche de 3-6 lors de matchs consécutifs et de 2-2 lors du deuxième match.

COMPTE PERDU

Garza a récolté 20 points et six rebonds à son troisième départ avant de faire une faute avec 8 minutes et demie restantes.

La sixième faute a confondu Garza et les Pistons.

« Ils l’ont eu pour six fautes, et nous l’avons eu pour cinq, donc je ne suis pas tout à fait sûr », a déclaré Kalamian. « Nous allons revenir en arrière et découvrir d’où vient cette sixième faute, mais nous aurions aimé qu’il puisse avoir quelques minutes de plus. Nous aimons l’effort, l’énergie et l’esprit de Luka. »

SUIVANT

Pistons : accueillez New York mercredi.

Spurs: hôte Utah lundi.