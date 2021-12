Les Spurs ont dit de signer le joueur anglais Pochettino qualifié de « parfait »

Photo de Michael Steele/.

Jamie O’Hara a révélé qu’il aimerait voir Tottenham Hotspur signer James Ward-Prowse.

Le milieu de terrain de Southampton s’est toujours avéré être un brillant joueur de Premier League.

Mardi, il a ouvert le score alors que Tottenham était tenu en échec 1-1 à St Mary’s.

Ce faisant, Ward-Prowse a porté son total de la saison à cinq buts en Premier League – un de plus que Harry Kane.

Et l’ancienne star des Spurs, O’Hara, a déclaré à Sky Sports que c’était quelqu’un que son ancien club devrait regarder.

Il a déclaré à Sky Sports: « Je l’aimerais à Tottenham. Il vous donne 15 contributions de buts par saison, que ce soit des tirs au but, que ce soit des coups francs, ses coups de pied arrêtés.

«Il est énorme à avoir à vos côtés et les gens disent que ce n’est qu’un spécialiste des coups de pied arrêtés – il ne l’est pas. Il est bon avec le ballon. Il travaille dur, il a une grande énergie, c’est un leader. J’aime vraiment Ward-Prowse, je pense qu’il est brillant.

Parfait

Il est un peu étrange que le joueur de 27 ans n’ait pas encore obtenu un gros transfert.

Après tout, l’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, qui dirigeait le joueur, a affirmé en 2013 qu’il était un » parfait modèle « .

À 27 ans, Ward-Prowse entre dans la fleur de l’âge et il serait dommage qu’un club d’élite de Premier League ne lui en laisse pas la chance.

Comme mentionné, cinq buts en Premier League au milieu de terrain cette saison sont un retour brillant et avec son expertise en matière de coups de pied arrêtés, il a offert plus de preuves contre Tottenham qu’il mérite une opportunité de jouer sur de plus grandes scènes.

