Les Spurs passent devant les Nuggets malgré la prestation de Nikola Jokic

victoire de San Antonio Spurs en vue de pépites de Denver 123-111 avec 23 de Derrick White, 20 points et 9 passes de Dejounte Murray, 17 de Doug McDermott et 21 de Lonnie Walker IV du banc. Superbe match en attaque pour les hommes de Gregg Popovich. Chez les Nuggets, le triple-double du MVP Nikola Jokic (22 + 13 + 10) et le 25 d’Aaron Gordon n’ont servi à rien.

VICTORIA des @spurs contre NUGGETS Derrick Blanc : 23 PTS, 4 AST, 2 BLK

Lonnie Walker IV: 21 PTS

Dejounte Murray : 20 PTS, 8 REB, 9 AST pic.twitter.com/WD5kBpHBFn – NBA Espagne (@NBAspain) 10 décembre 2021