Les Spurs reviennent en action alors que Covid frappe les Reds – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et comment suivre

Tottenham revient à l’action dimanche lorsqu’il accueillera Liverpool, qui défie le titre en Premier League.

Les Spurs sont hors service depuis le 5 décembre en raison d’une série de tests Covid positifs au club.

.

Tottenham d’Antonio Conte revient à l’action ce week-end

Ils sont maintenant prêts à revenir sur le terrain et à accueillir Liverpool en forme dans le nord de Londres dimanche.

Les Reds de Jurgen Klopp ont également été touchés par des cas de Covid mais ont surmonté cela pour voir Newcastle jeudi soir.

Les Merseysiders sont impatients de maintenir le rythme avec leurs rivaux pour le titre, Manchester City.

Tottenham contre Liverpool : date et heure

Ce choc de Premier League aura lieu le dimanche 19 décembre.

L’affrontement aura lieu au Tottenham Hotspurs Stadium avec une heure de coup d’envoi à 16h30.

Liverpool a battu Tottenham à domicile et à l’extérieur la saison dernière, notamment une victoire 3-1 dans ce match.

Tottenham contre Liverpool : comment suivre

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée.

Ce match sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

.

Liverpool a battu Newcastle en milieu de semaine Tottenham contre Liverpool: nouvelles de l’équipe

Sergio Reguilon, Emerson Royal et Bryan Gil sont tous dubitatifs pour cet affrontement.

Cristian Romero reste le seul absent de longue date des Spurs.

Liverpool attend toujours la confirmation des tests Covid présumés positifs pour Fabinho, Curtis Jones et Virgil van Dijk.

Divock Origi manquera probablement à nouveau en raison d’une blessure tandis que Nathaniel Phillips et Harvey Elliott sont mis à l’écart.

Roberto Firmino pourrait revenir dans la formation de départ après avoir surmonté sa récente blessure.

Tottenham contre Liverpool : qu’est-ce qui a été dit ?

Lorsqu’on lui a demandé si le match pouvait être annulé, le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré: « Je ne sais pas. Nous avons maintenant des matchs à jouer et jeudi-dimanche est un rythme difficile.

« Nous n’avons aucune information sur Tottenham, je ne sais rien sur [it]. Je ne sais pas s’ils s’entraînent depuis aujourd’hui, à partir de demain ou depuis une semaine. Je n’en ai vraiment aucune idée.

« Il est difficile d’obtenir des informations qui font partie de la préparation d’un match.

« L’intégrité du jeu ? Je ne sais pas quand ces jeux seront tous joués. Où est l’espace pour qu’ils soient joués ? Je ne connais pas toutes ces sortes de choses.

« Nous ne pensons pas que nous ne devrions pas jouer dimanche, honnêtement. Mais je dis ça maintenant. Si dans deux heures, quand les joueurs arrivent ici et que nous avons six, sept, huit autres cas, alors bien sûr, nous ne pouvons pas jouer.

«Mais dans une situation comme celle que nous vivons actuellement, nous pouvons jouer et nous aimerions jouer. C’est à peu près tout.

.

Klopp est fermement convaincu que tous les clubs de Premier League font de leur mieux pour que les matchs aient lieu Tottenham contre Liverpool: Faits du match Tottenham n’a remporté qu’un de ses 17 derniers matchs de Premier League contre Liverpool (D4 L12), perdant chacun des six derniers dans un Row.Liverpool a remporté ses trois derniers matches de championnat à l’extérieur contre Tottenham, depuis une défaite 4-1 à Wembley en octobre 2017. C’est la plus longue course des Reds contre les Spurs dans l’histoire de leur championnat.Liverpool a subi sa première défaite en Premier League de la saison la dernière fois qu’ils ont joué à l’extérieur contre une équipe de Londres, s’inclinant 3-2 à West Ham le mois dernier. Les Reds n’ont pas perdu de visites consécutives de haut niveau dans la capitale depuis avril 2015. Aucun des 18 derniers matchs de championnat à domicile de Tottenham n’a terminé au niveau, les Spurs en remportant 12 et en perdant six. Y compris une course en cours, ils ont connu trois séquences de trois victoires consécutives au cours de cette période, la dernière fois en remportant quatre au trot en juin/juillet 2020. Liverpool a marqué lors de chacun de ses 26 derniers matchs à l’extérieur toutes compétitions confondues, leur plus longue course de ce type. dans leur histoire.Liverpool est invaincu lors de ses 34 derniers matchs de Premier League au mois de décembre, depuis une défaite 4-3 à Bournemouth en 2016. C’est la plus longue série d’invincibilité d’une équipe au cours d’un mois spécifique de la compétition.Le patron des Spurs Les quatre rencontres d’Antonio Conte en Premier League avec Liverpool l’ont vu gagner une fois, faire match nul deux fois et perdre une fois. La toute première défaite de l’Italien dans la compétition a eu lieu lors d’un match à domicile contre Liverpool, son équipe de Chelsea ayant perdu 2-1 à Stamford Bridge en septembre 2016. Roberto Firmino de Liverpool a marqué cinq buts lors de ses six derniers matchs de Premier League contre Tottenham, avec trois de ces frappes finissant par être le but gagnant du match. Mohamed Salah de Liverpool a marqué ou aidé lors de ses 15 derniers matchs de Premier League – une autre implication de but ici établira un nouveau record dans la compétition. Divock Origi a marqué cinq buts dans son six derniers matchs à l’extérieur pour Liverpool toutes compétitions confondues, plus qu’il n’en avait eu lors de ses 40 précédents sur la route pour les Reds (4).