Les Spurs s’apprêtent à signer l’as qui a battu l’un des records de Diego Maradona cette année

Selon le Corriere Della Serra, Tottenham Hotspur a fait une offre pour Cristian Romero.

Les Spurs sont liés à l’Argentin depuis un certain temps maintenant, et il semble qu’ils s’apprêtent enfin à signer Romero.

Alors, quelle est l’offre ?

Eh bien, fait intéressant, les Spurs ont proposé un joueur plus un accord en espèces pour le défenseur de l’Atalanta.

En effet, le club londonien a offert 30 millions d’euros (25,7 millions de livres sterling) plus Davinson Sanchez pour l’Argentin.

Cependant, il reste à voir si cette offre sera acceptée ou non.

L’Atalanta veut 60 millions d’euros pour la star, et maintenant ils doivent décider s’ils pensent ou non que Sanchez et 30 millions d’euros sont un accord acceptable.

Il n’est pas surprenant d’entendre que l’Atalanta veut tant pour Romero, il a été élu défenseur de l’année en Serie A et c’est un international argentin.

En fait, il détient en fait un record pour l’équipe nationale argentine, marquant le but le plus rapide de l’histoire de l’équipe sud-américaine dans un match professionnel, marquant après seulement 130 secondes contre la Colombie cette année, battant le record de Diego Maradona depuis 1985.

Les Spurs ont fait leur choix pour Romero, et maintenant nous devons attendre et voir si l’Atalanta pense ou non que ces conditions sont acceptables.

