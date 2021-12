Les Spurs surprennent et prennent d’assaut le Warriors’ Chase Center

De bons moments de basket pour San Antonio Spurs en NBA. La franchise dirigée par Gregg Popovich, qui a débuté la saison avec un bilan très négatif (4-13 et en supposant presque qu’elle allait faire un tank), a réussi à battre ce matin ni plus ni moins que Guerriers de l’état d’or, et au Chase Center (pour un score de 112-107).

Cette victoire marque la quatrième victoire consécutive des Spurs, qui avec un bilan de 8-13 sont réengagés dans la lutte pour les dernières places du play-in. Une grande partie du blâme pour ce grand moment de l’équipe texane est Dejounte Murray.

Le joueur des Spurs s’est imposé comme le leader absolu de la franchise sur le terrain. Il traverse un grand moment de forme et ses chiffres le soutiennent. Contre les Warriors, il a été le meilleur joueur du match avec une performance de 23 points, 12 rebonds, sept passes décisives (près du triple-double) et deux interceptions.

A noter également le match « secondaire » de San Antonio contre GSW : Derrick White, 25 points et trois passes décisives ; Keldon Johnson, 15 points et sept rebonds et Lonnie Walker IV, 21 points et quatre rebonds en tant que sixième homme.

QUATRE DROITS‼ ️ A mis fin à la séquence de victoires consécutives à domicile des Warriors 11. Apportez Phoenix ! #PorVida | #GoSpursGo pic.twitter.com/RTlvuPTPda – San Antonio Spurs (@spurs) 5 décembre 2021

Trébuche mais rien d’inquiétant

Bien qu’il soit arrivé dans son propre pavillon et devant l’une des équipes en bas du classement de la Conférence Ouest, la surprenante défaite des Golden State Warriors ne sonne aucunement l’alarme. Stephen Curry continue de bien jouer (27 points, huit rebonds et cinq passes décisives ce soir), et les secondaires remplissent au-dessus des attentes qu’ils s’étaient fixées en début de saison.