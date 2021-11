Les squatters ont démembré le corps d’une femme et ont vendu ses biens

Les autorités de Las Vegas affirment que les squatters sont à blâmer pour avoir démembré les restes d’une femme décédée dans sa propre arrière-cour en avril. Ils disent que la femme, décédée en 2018, a été enterrée par des personnes qui ont repris sa maison et ont vécu de sa richesse.

Des agents du service de police du métro de Las Vegas retrouvés chez Lucille Payne corps enterré dans une tombe peu profonde sur sa propriété dans le bloc 8300 de Shore Breeze Drive, a rapporté KLAS-TV, filiale de CBS à Las Vegas. Les enquêteurs connaissant l’affaire ont déclaré à la chaîne de télévision qu’ils pensaient que Payne était décédée seule dans la maison à l’été 2018. Sa mort serait restée inaperçue car elle vivait seule dans la maison qu’elle a achetée en 1999 et n’avait ni famille ni amis proches. De plus, presque toutes ses factures auraient été réglées sur le paiement automatique.

Le corps de Payne aurait été « assis sur une chaise » jusqu’à ce que quelques squatters fassent irruption chez elle plus tôt cette année et décident de rester – mais seulement après s’être débarrassés de son corps.

La police aurait déclaré que les squatters – dont les noms n’ont pas été divulgués au public – « ont découpé son corps momifié » et ont enterré les morceaux sous un coin de terre dans l’arrière-cour.

La police aurait déclaré que les squatters se sont infiltrés dans la vie de la femme décédée et ont commencé à essayer de profiter de ce qu’elle a laissé derrière elle. Cela comprenait la vente de sa voiture.

« Après l’avoir retrouvée, la décision a été prise entre plusieurs personnes qu’elles allaient démembrer son corps et l’enterrer, puis vider ses finances et vendre ses biens, frauduleusement », a déclaré le lieutenant-colonel Metro PD. Ray Spencer dit à la gare. « Elle n’a pas été enterrée très profondément, et un officier a commencé à déplacer la terre et a trouvé son bras dans une tombe très peu profonde dans l’arrière-cour. »

Le bureau du coroner du comté de Clark a d’abord conclu que la mort de Payne était un homicide, mais une autopsie des restes a déterminé que Payne était morte depuis des années avant que son corps ne soit découvert. Sa cause précise de décès reste actuellement indéterminée.

Des agents du LVMPD seraient tombés sur le corps après avoir reçu une information anonyme selon laquelle il y avait un cadavre à l’adresse de Payne. Le Las Vegas Review-Journal a rapporté que les premiers intervenants sur les lieux avaient remarqué de la « terre perturbée » dans la cour où les restes de la femme étaient enterrés.

Selon KLAS, les voisins de Payne ont déclaré que sa maison était apparue vide pendant des années jusqu’au début de 2020.

« Les voisins d’à côté ont pu nous confirmer qu’ils avaient entendu creuser au cours des deux semaines précédentes », aurait déclaré Spencer.

On ne sait pas exactement combien de squatters présumés ont participé à l’activité présumée, mais l’une des personnes arrêtées « a tout avoué aux détectives », selon le Review-Journal. Le suspect aurait déclaré aux enquêteurs qu’il y avait « deux personnes principales » impliquées dans le stratagème, mais a déclaré que plusieurs autres personnes étaient entrées et sorties de la maison de Payne pendant la période pertinente.

Le lieutenant Spencer a déclaré à KLAS que les squatters sont accusés de fraude pour la vente d’articles qu’ils ne possédaient pas en plus d’accusations d’enterrement inapproprié. L’enquête reste ouverte et la police est toujours à la recherche de ses proches.

« Il y a beaucoup de gens sans famille », a déclaré le lieutenant Spencer. « Vérifiez chez vos voisins. Parce que c’est triste qu’elle soit là depuis si longtemps et que personne ne l’ait vérifiée. Les gens n’ont peut-être pas de famille, mais en tant que communauté, nous devons surveiller nos voisins. »

Un avocat travaillant pour le compte de la succession de Payne vend maintenant la maison, qui serait évaluée à 435 000 $.

