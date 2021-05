Les SSD Intel Optane bientôt disponibles sur les ordinateurs portables

18 mai 2021 à 11h52 CEST

Optane a été dans un no man’s land sur des ordinateurs personnels, maintenant Intel essaie de changer cela. C’est une technologie qui combine le meilleur de deux mondes, entre la RAM ultra-rapide et les SSD conventionnels. Le prix à la consommation de cette technologie est par Go, et il existe une ligne vraiment bon marché pour les consommateurs qui n’ont pas beaucoup d’argent.

Optane a toujours été considéré comme un accélérateur de mémoire SSD plutôt que comme un remplaçant. Quelle que soit la vitesse du SSD sur votre ordinateur, cette technologie sera beaucoup plus rapide, en particulier pour les transferts de données très lourds. Optane a également une latence très faible, donc en le combinant avec un SSD normal et un processeur Intel compatible, l’ordinateur accélère un véritable scandale.

Ainsi, Intel a développé sa mémoire Optane H20, qui est un SSD conventionnel lié à un Optane. Cela commencera à arriver en juin et sera disponible dans des configurations de 512 Go et 1 To avec 32 Go de mémoire Optane. Dans tous les cas, il est principalement destiné à être intégré dans les ordinateurs portables, qui ont tendance à être les terminaux qui deviennent plus rapidement obsolètes en raison de l’impossibilité de changer leurs composants.