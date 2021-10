Les Stablecoins doivent être adossés à des espèces, déclare la sénatrice pro Crypto Cynthia Lummis

in

Cynthia Lummis – sénatrice républicaine et fervente partisane de la cryptographie – fait preuve de prudence envers les pièces stables. Elle a récemment déclaré qu’ils devaient être adossés à des fonds et régulièrement audités.

Garantir des réserves de pièces stables appropriées

La sénatrice a exprimé son opinion dans un discours prononcé ce mercredi devant le Sénat. Le discours a entouré les vues globales de Lummis sur les CBDC et les pièces stables, avant le rapport de la Réserve fédérale sur la question.

Lummis a reconnu que les pièces stables permettent des paiements plus rapides entre les particuliers et les entreprises que les dollars forts. Elle dit qu’ils favorisent l’inclusion financière et de nouvelles opportunités de marché. Cependant, elle a également déclaré qu’ils présentaient de “nouveaux risques” pour l’économie, principalement en raison de leur besoin d’un soutien de confiance.

Les Stablecoins doivent être garantis à 100 % par des espèces et des quasi-espèces, et cela doit être vérifié régulièrement. Je crains que certaines pièces stables ne soient pas toujours entièrement garanties par des actifs appropriés de manière transparente.

Lummis a également déclaré que les pièces stables doivent “se conformer à la loi anti-blanchiment d’argent et aux sanctions”. Comme solution, elle a suggéré que les crypto-monnaies pourraient devoir être émises uniquement par « des institutions de dépôt, des fonds du marché monétaire ou des véhicules similaires ».

Stablecoins Une préoccupation prioritaire pour les régulateurs

Les Stablecoins sont devenus une préoccupation majeure en matière de réglementation aux États-Unis. Le sénateur Warren Davidson – un autre défenseur de l’innovation en matière de crypto-monnaie – a admis que les pièces stables pourraient répondre à la définition de la sécurité.

Bien que les pièces stables ne promettent pas de profit aux détenteurs, elles assurent le maintien d’une valeur spécifique. Cela présente la nécessité d’un audit approfondi des réserves de l’entreprise, comme le suggère Lummis.

Les régulateurs ont exprimé beaucoup de scepticisme envers Tether, le principal stablecoin sur le marché en ce moment. La société a publié à plusieurs reprises des audits de ses réserves pour confirmer un soutien suffisant. Cependant, ces « audits » manquent souvent d’informations suffisamment spécifiques pour inspirer confiance aux régulateurs et à la communauté cryptographique, et ils n’ont également pas réussi à produire un rapport tiers indépendant.

Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission, continue de plaider en faveur d’une réglementation des pièces de monnaie stables. Dans une interview la semaine dernière, il les a qualifiés de « jetons de poker aux tables de jeux de casino ».

