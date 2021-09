in

Stablecoins

Les Stablecoins font l’objet d’un examen minutieux alors que les régulateurs intensifient les efforts de répression de la cryptographie

Les régulateurs américains accordent une attention particulière aux actifs numériques adossés à des fonds fiduciaires, communément appelés pièces stables, selon les rapports de Bloomberg.

Attache sous contrôle

Le marché de la cryptographie a été largement laissé à lui-même au cours des douze dernières années, mais il semble que les régulateurs fédéraux soient maintenant prêts à intervenir.

Selon un rapport de Bloomberg citant des sources anonymes, les responsables du Trésor se tournent maintenant vers les pièces stables ayant de véritables intérêts dans l’USDT de Tether. Cependant, cela dépend d’une recommandation politique qui devrait sortir dans les prochains mois.

Cela devrait englober des risques urgents tels que les implications financières de ces jetons numériques privés et la possibilité pour les utilisateurs de ces jetons de reconvertir leurs actifs en fiat. Le rapport tiendra également compte des menaces qu’une « vente de feu » sur le marché de la cryptographie pourrait avoir sur le bien-être financier des investisseurs.

Le marché de la cryptographie a fait l’objet de plusieurs débats avec des critiques et des responsables gouvernementaux appelant à davantage de surveillance de l’industrie en plein essor.

Pour l’instant, les efforts fragmentés de plusieurs États américains sont le seul cadre de travail qui régit l’industrie naissante et le gourou de la blockchain devenu président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a martelé la nécessité de réguler l’espace blockchain.

Selon l’ancien instructeur de blockchain au MIT, l’espace crypto représente le Far West de la finance et est « en proie à la fraude et aux abus » avec le manque évident de protection de base des consommateurs.

Gensler n’a pas été le seul à dénoncer l’industrie virtuelle. La secrétaire au Trésor Janet Yellen est également une critique populaire de l’espace avec un intérêt particulier pour Bitcoin. Yellen a expliqué à maintes reprises que les monnaies virtuelles posent de graves risques nationaux et financiers compte tenu de leur rôle dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Tether premier parmi tant d’autres sur le radar des régulateurs

Tether ne s’est pas fait aimer des agences fédérales et a été un antagoniste majeur dans la longue guerre avec les régulateurs fédéraux. La société était l’un des principaux sujets d’un procès qui la mettait en vedette avec l’échange de crypto BitFinex contre le bureau du procureur général de New York (NYAG). L’affaire a traîné pendant deux ans, Tether devant se contenter de 18 millions de dollars.

Tether a également accepté de publier périodiquement ses dossiers et a immédiatement tenu sa promesse. Cependant, le soutien de la société au jeton USDT a été tout sauf impressionnant.

Dans un communiqué récent, la société a déclaré qu’elle détenait 62,6 milliards de dollars d’actifs, dont 49% de papier commercial, tandis que les liquidités et les dépôts bancaires représentaient un maigre 10%.

Le risque sous-jacent a attiré les intérêts du régulateur avec des appels faisant écho à Washington selon lesquels l’ensemble du secteur des pièces stables devrait être soumis à une surveillance réglementaire stricte. Cela a vu le projet de stablecoin de Facebook Diem souffrir, les responsables ne souhaitant pas donner d’approbation opérationnelle. Selon le rapport Bloomberg, les responsables du Trésor s’inquiètent de la manière de gérer la situation.

Cependant, les problèmes de Tether ont profité à ses rivaux USDC, exploité par le Circle Consortium, et BUSD, détenu par le plus grand échange de crypto au monde BUSD. Jusqu’à présent, les deux ont pris une part importante du marché des pièces stables avec des augmentations de 23,9% et 10,4%, respectivement.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.