in

Stablecoins

Gouverneur de la Fed : les Stablecoins indexés sur l’USD « élargissent la portée de la politique monétaire américaine plutôt que de la réduire »

Alors que les pièces stables pourraient servir d’instrument de paiement attrayant qui pourrait devenir un défi majeur pour les banques pour le traitement des paiements, Christopher J. Waller estime qu'”il existe de nombreux problèmes juridiques, réglementaires et politiques qui doivent être résolus avant qu’ils ne puissent proliférer en toute sécurité”.

Le gouverneur Christopher J. Waller reste sceptique quant à une CBDC de la Réserve fédérale, qui, selon lui, est une “solution à la recherche d’un problème”.

S’exprimant à l’American Enterprise Institute, à Washington, DC, via une webdiffusion, Waller a déclaré que la CBDC ne résoudrait aucun problème existant qui n’est pas déjà résolu.

Alors que de nombreuses banques centrales envisagent l’adoption d’une CBDC alors que leurs économies deviennent “sans numéraire”, Waller a déclaré que l’élimination de la monnaie était un choix politique et non un résultat économique. Sans oublier, le président de la Fed Powell a déclaré que la devise américaine ne serait pas remplacée par une CBDC.

Le système de paiement déjà en place n’est pas trop limité ou lent non plus pour justifier l’introduction d’une CBDC, a-t-il déclaré. Alors que les services de paiement interbancaire existants ont une portée nationale, les banques commerciales ont développé un service de paiement instantané appelé service de paiement en temps réel (RTP), et la banque centrale crée également son propre service de paiement instantané FedNow, a-t-il ajouté.

Waller n’est pas non plus d’accord avec l’amélioration de l’argument de l’inclusion financière par la CBDC. Il a souligné une enquête de la FDIC montrant qu’environ 5,4% des ménages américains n’étaient pas bancarisés en 2019 et que 75% d’entre eux n’étaient pas intéressés à avoir un compte bancaire.

« Il est peu plausible pour moi que le développement d’une CBDC soit le moyen le plus simple et le moins coûteux d’atteindre ce 1% de ménages. »

En effet, une CBDC créerait une concurrence supplémentaire sur le marché des services de paiement car cela permettrait au grand public de contourner le système bancaire commercial, ce qui les pousserait alors à baisser leurs frais ou à augmenter le taux d’intérêt pour éviter des sorties de dépôts supplémentaires. , dit Waller.

Et si les banques commerciales tirent des loyers de leur pouvoir de marché, il existe alors une opportunité de profit pour les non-banques d’entrer dans le secteur des paiements et d’offrir des services moins chers comme on le voit avec les pièces stables, a-t-il déclaré.

«Un stablecoin pourrait servir d’instrument de paiement attrayant s’il est indexé sur un dollar et s’il est adossé à un pool d’actifs sûr et liquide. Si un ou plusieurs accords stables peuvent développer une base d’utilisateurs importante, ils pourraient devenir un challenger majeur pour les banques pour le traitement des paiements.

Une telle concurrence des pièces stables pourrait faire pression sur les banques pour qu’elles réduisent leur marge bénéficiaire, a-t-il ajouté.

Mais Waller a également clairement indiqué qu’il n’approuvait aucune pièce de monnaie stable, et qu’il existe de nombreux problèmes juridiques, réglementaires et politiques qui doivent d’abord être résolus avant qu’ils ne puissent proliférer en toute sécurité.

Non seulement le secteur privé développe déjà des alternatives de paiement pour concurrencer le système bancaire, mais l’innovation dans le secteur privé se produit également assez rapidement, « plus rapidement que les régulateurs ne peuvent traiter ».

Waller n’est pas préoccupé par le fait que l’argent privé comme le stablecoin représente une menace pour la Fed pour la conduite de la politique monétaire non plus, car les stablecoins indexés sur l’USD « élargissent en fait la portée de la politique monétaire américaine plutôt que de la diminuer », a-t-il déclaré.

« Il est bien établi en économie internationale que tout pays qui rattache son taux de change au dollar américain abandonne sa politique monétaire nationale aux États-Unis et importe la politique monétaire américaine. Cette même logique s’applique à toute entité qui rattache son taux de change au dollar américain. »

Waller a également rejeté l’argument selon lequel la CBDC est nécessaire pour maintenir la primauté du dollar américain, car il ne voit “aucune raison de s’attendre à ce que le monde afflue vers une CBDC chinoise ou toute autre”.

Les entreprises non chinoises, selon lui, ne voudraient pas que toutes leurs transactions financières soient surveillées par le gouvernement chinois. De plus, la Fed n’a pas besoin de créer une CBDC pour la même raison que la Chine, qui est de surveiller de plus près l’activité économique de ses citoyens, a-t-il déclaré.

À ce titre, « une CBDC reste une solution à la recherche d’un problème », a conclu Waller.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.