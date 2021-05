CBDC

Le commissaire de la SEC Hester Peirce: les Stablecoins pourraient être la réponse des États-Unis au yuan numérique chinois

Pendant ce temps, le président de la Fed n’est pas pressé d’émettre un dollar numérique non plus, car l’objectif est de le faire correctement plutôt que de le faire rapidement.

Le yuan numérique chinois ne renversera pas le règne du dollar, a déclaré un haut responsable de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Et cela est dû à la croissance des pièces stables adossées au dollar.

Les banques centrales du monde entier travaillent sur la version numérisée de leur monnaie fiduciaire dans le but d’améliorer le système de paiement.

La Banque populaire de Chine (PBOC) mène cette course à la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) en étendant les essais du yuan numérique à plus de villes et même au-delà des frontières à Hong Kong.

Ce rythme rapide de la Chine a inquiété certains que le yuan puisse dominer le dollar, la première monnaie de réserve du monde. Mais selon Hester Peirce, alias «Crypto Mom», la montée en puissance des pièces stables ne laisserait pas cela se produire. elle a dit,

«Même en 2021, il y a eu une croissance considérable des pièces stables – ce sont essentiellement des dollars numériques privés.» «C’est peut-être notre réponse à la CBDC chinoise (monnaie numérique de la banque centrale). Ce ne sont peut-être que des pièces stables privées. »

«S’ils sont adossés au dollar, alors je pense que le dollar sera toujours tout à fait pertinent», a déclaré Peirce lors d’un événement sur la monnaie numérique.

Selon le Fonds monétaire international, le dollar représentait près de 60% des réserves de change officielles du monde à la fin de 2020, tandis que la part de la Chine n’est que de 2,25%.

Les Stablecoins, quant à eux, sont sur le point de dépasser 100 millions de dollars en capitalisation boursière, Tether, le stablecoin dominant, a une capitalisation boursière de 51 milliards de dollars à elle seule, qui gère plus de 20 milliards de dollars de volume de négociation chaque jour. Le volume en chaîne de Tether a atteint 754 milliards de dollars depuis le début de l’année, déjà 2% de plus que le volume total traité en 2020, selon IntoTheBlock.

Au sujet du dollar numérique, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré cette semaine que les plans de yuan numérique de la Chine ne les pousseraient pas à précipiter ses propres plans de CBDC, ajoutant que l’approche de la Chine ne fonctionnera pas aux États-Unis.

«Il est bien plus important de bien faire les choses que de le faire rapidement», a déclaré Powell.

«La monnaie utilisée en Chine n’est pas celle qui fonctionnerait ici. C’est celui qui permet vraiment au gouvernement de voir chaque paiement pour lequel il est utilisé en temps réel. »

La banque centrale américaine prend son temps pour comprendre les monnaies numériques, a-t-il déclaré. «Les monnaies numériques des banques centrales sont désormais possibles», a déclaré Powell.

«Nous devons comprendre si c’est quelque chose qui serait une bonne chose pour les personnes que nous servons.»

