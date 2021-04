Les stades appartenant aux clubs de Super League européenne pourraient être évités pour les matchs de l’Euro 2020 car l’UEFA “ ne veut pas remplir les poches ” de rebelles séparatistes

L’UEFA envisage d’éviter les stades appartenant à des clubs de Super League européenne, alors que des plans d’urgence pour l’Euro 2020 devraient être discutés.

La Fédération de football a déclaré qu’elle était prête à accueillir des matchs supplémentaires lors du tournoi de cet été, et des rapports avant les nouvelles de la Super League du week-end affirmaient que le nouveau stade de Tottenham – l’un des plus impressionnants d’Europe – pourrait être envisagé.

Le stade de Tottenham, qui a coûté plus d’un milliard de livres sterling, pourrait être évité pour l’Euro 2020

Mais cela semble maintenant être saboté par l’implication des Spurs dans les projets de formation d’une compétition séparatiste, qui ont depuis été abandonnés.

Les clubs reçoivent des frais de location de stade de l’UEFA s’ils organisent des matches, et il est entendu que l’instance dirigeante du football européen ne serait «pas disposée à remplir les poches» des équipes rebelles.

Le comité exécutif de l’UEFA devrait prendre une décision finale sur l’organisation de la finale lors d’une réunion vendredi matin.

Bilbao et Dublin semblent presque certainement absents, mais il est entendu que cela serait toujours une surprise si Munich abandonnait.

La fédération espagnole semble avoir l’intention de déplacer les matches de Bilbao à Séville, mais ce qui arrive aux matches de Dublin est moins clair.

Le président de l’UEFA Ceferin a lancé une tirade furieuse contre les clubs de Super League européenne plus tôt cette semaine

Il est entendu que la préférence est d’utiliser les sites existants dans la mesure du possible, car tout nouveau lieu devrait être «habillé» avec la marque et la signalisation Euro 2020.

La Football Association a proposé d’organiser des matchs supplémentaires dans les meilleurs stades d’Angleterre.

Cependant, Wembley ne pourrait pas affronter au moins un des matches de Dublin – Suède contre Slovaquie le 18 juin – car il accueille l’Angleterre contre l’Écosse le même jour.

Les sites ne peuvent pas accueillir plus d’un match par jour car ils devront être désinfectés entre les matchs.

La Russie, hôte de la Coupe du monde 2018, a également exprimé son intérêt pour des matchs supplémentaires, et aucun des affrontements de Saint-Pétersbourg avec les matches de Dublin.

Budapest a été un lieu neutre de choix pour les matches de compétitions de clubs de l’UEFA au milieu des restrictions de voyage liées aux coronavirus cette année, et son président de la fédération, Sandor Csanyi, est très apprécié au sein de l’UEFA et occupe une vice-présidence.

La ville hongroise a également pris l’engagement le plus ambitieux en termes de capacité de stade, informant l’UEFA que la Puskas Arena pourrait être pleine à 100%.

Le retrait de Munich serait une surprise étant donné que l’Allemagne accueillera les prochains euros en 2024 et la position des hauts responsables du Bayern au sein du comité exécutif tels que Karl-Heinz Rummenigge.

Neuf des 12 villes d’origine ont donné des garanties de capacité minimale à l’UEFA pour les matchs qu’elles accueillent.

Rome, qui accueille le match d’ouverture entre la Turquie et l’Italie le 11 juin, était le dernier de ceux à confirmer, le Stadio Olimpico devant être rempli à au moins 25%.

Wembley sera à un pourcentage similaire pour les trois matchs de groupe et les 16 derniers matchs, mais pourrait aller beaucoup plus haut pour les demi-finales et la finale.

Hampden Park à Glasgow devrait accueillir quatre matches, à nouveau à 25% de sa capacité.