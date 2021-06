Les stades de football allemands défient l’UEFA en s’illuminant de leurs couleurs

Les stades de toute l’Allemagne ont été éclairés en solidarité à la suite d’une loi anti-LGBTQ en Hongrie (Photo: ./.)

Les stades de football allemands ont été illuminés comme des arcs-en-ciel mercredi soir après que l’UEFA a interdit au terrain accueillant un match de l’Euro 2020 contre la Hongrie d’utiliser les couleurs de la fierté.

L’instance dirigeante européenne a été critiquée pour avoir refusé d’autoriser l’éclairage arc-en-ciel de l’Allianz Arena de Munich, à la suite d’une nouvelle loi anti-LGBTQ largement critiquée à Budapest.

La chef de l’UE, Ursula von der Leyen, a dénoncé la législation « honteuse », adoptée par le gouvernement de Viktor Orban, qui interdit la « promotion » de l’homosexualité auprès des enfants.

Les autorités de Munich avaient prévu d’éclairer le stade aux couleurs de l’arc-en-ciel pour “envoyer un signe visible de solidarité” avec la communauté LGBTQ de Hongrie, avant que l’UEFA n’intervienne.

Mais d’autres sites à travers l’Allemagne ont été illuminés par des couleurs de fierté au mépris de l’interdiction du match de groupe final clé, qui s’est terminé par un match nul et l’élimination de la Hongrie de la compétition.

La Hongrie et l’UEFA ont été critiquées pour la loi et la décision qui a suivi et alors que les critiques se sont multipliées, l’UEFA a défendu sa décision mais a ajouté l’arc-en-ciel à son logo.

Le ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré que la décision de l’UEFA avait envoyé le “mauvais signal”.



Les athlètes de l’association sportive juive de Makkabi ont agité des drapeaux arc-en-ciel avant le match (Photo : .)



Le stade olympique de Berlin a fait ce que l’Allianz Arena de Munich n’avait pas le droit de faire (Photo : .)



Le maire de Munich a qualifié l’interdiction de “honteuse” (Photo : .)

Dans un communiqué, il a déclaré “est fier de porter les couleurs de l’arc-en-ciel”, un symbole de la communauté LGBTQ, mais a maintenu sa décision en affirmant que la demande de la ville de Munich d’illuminer le stade était “politique”.

Budapest a félicité l’UEFA d’avoir pris position contre la “provocation”, alors que les stades du pays s’illuminaient aux couleurs nationales lors d’un affichage tacite pendant le match.

Le maire de Munich, Dieter Reiter, a déclaré: “Je trouve honteux que l’UEFA nous interdise d’envoyer un signe de cosmopolitisme, de tolérance, de respect et de solidarité avec les membres de la communauté LGBT.”

Son intervention est intervenue alors que des plans étaient dévoilés pour installer des drapeaux aux couleurs de l’arc-en-ciel dans son hôtel de ville et illuminer une énorme éolienne à proximité du stade, ainsi que la tour olympique de la ville, haute de 291 mètres (955 pieds).



Les supporters allemands ont enfilé des drapeaux de la fierté devant le stade avant le match de la Hongrie mercredi (Photo : .)



Des Allemands vêtus de couleurs vives ont fait connaître leur sentiment à Munich (Photo : Sipa)

D’autres stades à travers l’Allemagne ont également affiché des lumières arc-en-ciel, notamment l’emblématique stade olympique de Berlin, ainsi que les stades de Bundesliga à Cologne, Francfort et Wolfsburg.

Les journaux allemands, tels que le Sueddeutsche Zeitung, ont affiché des arcs-en-ciel sur leurs premières pages, tandis que les géants industriels bavarois tels que Siemens et BMW se sont également parés de couleurs arc-en-ciel sur Twitter.

Les individus ont également fait étalage de leur opposition en se drapant de couleurs arc-en-ciel.

Et alors que Leon Goretzka marquait un égaliseur tardif pour éliminer les Hongrois, il a fait signe aux fans «ultra» du pays un signe de cœur d’amour.

Il a ensuite tweeté ” répandre l’amour ” et un drapeau arc-en-ciel avec une photo de sa célébration.

Le Hongrois Orban est originaire de l’extrême droite et a été critiqué pour sa position sur diverses questions allant de l’immigration à la liberté de la presse et aux droits des LGBTQ.

Quinze des États membres de l’UE ont signé pour exprimer leur «grave préoccupation» face à la loi LGBTQ qui, selon Budapest, protégera les enfants.

«Ce projet de loi est clairement discriminatoire à l’égard des personnes sur la base de leur orientation sexuelle. Et cela va à l’encontre de toutes les valeurs, les valeurs fondamentales de l’Union européenne », a déclaré Mme von der Leyen lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

PLUS : Un envahisseur de terrain avec un drapeau arc-en-ciel perturbe l’hymne hongrois avant le match de l’Euro 2020 contre l’Allemagne

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();