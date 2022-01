Les stades du Super Bowl sont-ils en mouvement ? – Options de recherche de la NFL

Crédit photo : Alexander Londono

Le Super Bowl LVI devrait avoir lieu au SoFi Stadium d’Inglewood. Mais la NFL recherche des stades de secours en dehors de la Californie, juste au cas où.

Un rapport d’Arlington, au Texas, suggère que la NFL vérifie le stade AT&T comme lieu de sauvegarde potentiel. Les responsables de la ville d’Arlington ont déclaré que la ville était prête à accueillir l’événement si nécessaire. La NFL vérifie actuellement la disponibilité des stades en dehors de la Californie en raison de la montée en puissance d’Omicron dans l’État et de la probabilité de mesures et de mandats préventifs lourds.

« Une source du front office des Cowboys de Dallas a déclaré à la WFAA que l’équipe et la ligue ont engagé des discussions préliminaires sur le stade AT&T servant de site d’urgence pour le Super Bowl 2022 si d’éventuelles restrictions COVID en Californie créent des problèmes avec le jeu en Californie du Sud », le le rapport lit.

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl cette année mettra en vedette Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar et Mary J. Blige. Snoop Dogg dit qu’il pense que c’est un moment historique pour le hip-hop au Super Bowl.

« Nous sommes tellement reconnaissants que la NFL accepte le hip-hop sur scène et nous laisse faire ce que nous faisons », a déclaré Snoop aux hôtes de Monday Night Football, Eli et Peyton Manning.

«Nous prévoyons de monter un grand spectacle pour donner aux gens quelque chose qu’ils attendaient. Ils adorent regarder un match du Super Bowl, mais en même temps à la mi-temps, nous aimons voir qui va se produire. Nous allons donc vous offrir la plus grande performance que vous ayez jamais vue dans l’histoire du hip-hop.

La NFL n’est pas la seule organisation à faire face aux restrictions COVID en Californie.

La Recording Academy a récemment reporté indéfiniment les Grammy Awards 2022. Le retour en personne du Festival du film de Sundance a également été interrompu, ruinant la première mondiale du documentaire de Kanye West jeen-yuhs.

Le documentaire raconte l’ascension de Kanye West en tant que magnat du hip-hop. « Tournée sur 20 ans, cette trilogie documentaire est un portrait intime et révélateur de l’expérience de Kanye West, mettant en valeur à la fois ses jours de formation en essayant de percer et sa vie aujourd’hui en tant que marque et artiste mondiale », a déclaré Netflix à propos du documentaire. Ye lui-même n’est pas directement impliqué dans le film, mais il a signé les séquences utilisées.