Les Stadios 2021 – La Sonnerie

C’est le dernier spectacle de 2021 et cela ne peut signifier qu’une chose : c’est l’heure des Stadios 2021 ! Musa et Ryan reviennent avec la troisième édition des prix annuels que personne n’a demandés. Cette année, ils commencent par un nouveau prix, pour le moment existentiel de l’année (05:46), avant le Prop Joe Award (09:37), Goal of the Year (12:34), Angry Goal of the Year ( 18h36) et Équipe de l’année (22h23). Il y a aussi les trois grands prix de la soirée, remis au joueur de l’année (28:44), à l’entraîneur de l’année (33:25) et le prix principal, pour le poisson-chat de l’année 2021 (37:24 ). Merci à tous ceux qui ont écouté cette année! Nous serons de retour en 2022 !

Hôtes : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Productrice associée : Erika Cervantes

