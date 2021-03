Les stars amènent les membres de la famille sur le tapis rouge

Montrant leur soutien! Noah Cyrus, DaBaby et plus de célébrités ont assisté aux 63e Grammy Awards annuels avec les membres de leur famille à leurs côtés.

La chanteuse de «July», 21 ans, a amené sa mère, Tish Cyrus, sur le tapis rouge le dimanche 14 mars pour célébrer sa nomination comme meilleur nouvel artiste. Le natif du Tennessee portait une robe blanche Schiaparelli, tandis que l’actrice, 53 ans, portait un haut noir et un pantalon en cuir.

«Je pense que toute ma vie, j’ai toujours été comparée à ma sœur [Miley Cyrus]», A déclaré l’auteur-compositeur Divertissement ce soir avant le spectacle, s’appuyant sur l’épaule de sa mère pour le soutenir. «Et cela m’a rendu vraiment difficile de grandir et d’avoir beaucoup d’amour pour moi-même. Je n’avais rien de tout ça. Et être ici, et être ici heureux pour la première fois en cinq ans environ, c’est vraiment génial.

Tish a répondu: «Elle avait beaucoup à surmonter, vous savez, avec les comparaisons et toujours un peu comme ça, comme: ‘Je ne suis pas assez bien. Donc, pour être nominé pour cela, pour moi, comme, dès que j’ai entendu parler de la nomination, j’étais comme, j’espère qu’elle comprend maintenant qu’elle l’a fait à sa manière. Elle l’a fait avec son style de musique. Elle n’a suivi personne d’autre. Elle a tout fait par elle-même, et elle est là.

Noah portait sa robe angélique en l’honneur de la défunte mère de Tish, Loretta Finley, a-t-elle poursuivi.

«Ma mère a perdu sa mère et j’ai perdu ma grand-mère l’année dernière pendant la [coronavirus] pandémie », a-t-elle expliqué. «Et ce fut une période très difficile pour toute la famille et donc simplement être ici ce soir avec ma mère et en quelque sorte en l’honneur de ma grand-mère, j’ai l’impression de porter cette robe paradisiaque de Schiaparelli et j’ai l’impression d’avoir ses ailes d’ange sur moi.

Quant à DaBaby, 29 ans, le rappeur «Rockstar» a amené sa maman, Linda, comme sa date de Grammys.

Le natif de l’Ohio, qui a été nominé pour quatre prix cette année, a déclaré E! Nouvelles: «J’ai juste l’impression que le plus beau est de pouvoir partager cette expérience avec mes proches, comme ma mère. C’est vraiment un plaisir d’être ici.

Linda a répondu: «C’est incroyable. C’est merveilleux. … Rien que Dieu. Ses professeurs, quand il était jeune élève, ils disaient toujours qu’il avait une voix et qu’il ferait quelque chose de sa voix. Alors je suis fier de toi, mon fils.

Continuez à faire défiler pour voir Phoebe Bridgers et plus de célébrités posant avec leurs familles lors de la remise des prix.