Les stars anglaises Kyle Walker, Mason Mount, Declan Rice et Luke Shaw chantent Sweet Caroline dans une vidéo brillante pendant les vacances

Les stars anglaises de l’Euro 2020 prennent une pause bien méritée après avoir atteint la finale du tournoi.

Les Three Lions ont terriblement raté l’Italie lors d’une séance de tirs au but, mais ont fait la fierté de la nation avec une brillante course vers les deux derniers.

Walker dirigeait l'interprétation de Sweet Caroline en vacances

La saison a été longue pour de nombreux joueurs, la campagne nationale étant comprimée dans un laps de temps plus court.

Des joueurs comme Mason Mount ont joué près de 70 matchs au total la saison dernière – donc un repos était bien mérité.

Mount, Luke Shaw, Declan Rice et Kyle Walker ont été filmés en vacances en train de s’amuser tout en signant avec Sweet Caroline.

Les autres stars anglaises Mount et Rice se sont également jointes à

Les héros anglais bénéficiaient d'une pause bien méritée

On peut voir l’as de Man City Walker chanter la chanson de Neil Diamond tout en balançant son haut au-dessus de sa tête.

La chanson est devenue l’hymne officieux de l’équipe d’Angleterre lors de leur brillant parcours jusqu’à la finale.

Même Neil Diamond a adoré !

Les joueurs ont chanté avec le succès avec la foule à Wembley après la victoire des 16 derniers sur l’Allemagne, puis la victoire en demi-finale contre le Danemark.

Sweet Caroline est devenue l'hymne officieux de l'équipe d'Angleterre

Le capitaine Kane a admis qu’il était resté sans voix après la victoire contre l’Allemagne à cause de l’atmosphère créée par la foule.

L’attaquant de Tottenham a déclaré à talkSPORT après ce match: “C’est difficile à résumer. J’étais sans voix après le match. C’est juste une journée incroyable pour nous en tant qu’équipe et nous en tant que nation.

“Cela a été une période difficile pour tout le monde, les 18 derniers mois, donc savoir que nous avons mis un sourire sur pas mal de visages aujourd’hui est spécial.”