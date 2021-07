Les stars anglaises Mason Mount et Declan Rice sont de grands fans de la WWE et Hall of Famer Edge réagit à leur vidéo de catch

in

L’Angleterre affronte le Danemark pour avoir une chance d’atteindre sa première finale de tournoi majeur depuis sa victoire en Coupe du monde en 1996.

Une équipe qui n’a pas encore encaissé de but et est en demi-finale, l’Angleterre est considérée comme la favorite du match, mais les Danois ont une tonne d’élan après s’être regroupés à la suite de ce qui était presque un moment tragique avec Christian Eriksen s’effondrer dans leur premier match.

Mason Mount (à gauche) et Declan Rice (à droite) sont des amis proches depuis l’âge de 8 ans

Declan Rice a été au cœur des progrès de l’Angleterre et son ami proche Mason Mount avait extrêmement bien commencé le tournoi avant de devoir s’isoler après le tirage au sort de l’Écosse.

Ce que vous ne saviez peut-être pas, c’est que le duo de milieu de terrain était de grands fans de catch quand ils étaient enfants.

Chelsea’s Mount dit qu’il a assisté à un spectacle de catch mis en vedette par Shawn Michaels lorsqu’il était enfant et que Rice de West Ham aime toujours lutter à ce jour.

Ils ont récemment utilisé un requin comme adversaire de lutte personnel dans la piscine d’Angleterre et cela a attiré l’attention du Hall of Famer de la WWE, Edge.

Après que Rice ait proclamé « c’est Edge de la troisième corde ! » La superstar Rated-R a tweeté “allez les chercher, les gars” avec les trois emojis de lion.

S’adressant à Lions’ Den sur la chaîne YouTube d’Angleterre, Rice a expliqué à quel point il était fan de catch.

“Jouer à SmackDown contre RAW, tout le monde devait le faire”, a déclaré Rice avec enthousiasme. « Et vous aviez sûrement les figurines d’action quand vous étiez enfant ? Et les ceintures ! Mec, j’étais si grand [of a fan].

Declan Rice cloue la lance emblématique d’Edge

Mason Mount a plutôt bien chronométré sa lance !

« J’avais l’habitude d’avoir les figurines et de faire semblant qu’elles se battent ! Je suis un grand fan de la WWE. Je l’aime.”

Lorsqu’on lui a demandé ce que serait leur finisseur s’ils étaient des lutteurs, Mount a opté pour Rice.

« Tu sais ce qu’il a ? Il a une bonne pierre tombale. Il a fait ça sur le requin, c’était de bons tekkers.

Declan Rice et Mason Mount ont été deux des grandes stars de la campagne anglaise de l’Euro

Mais à qui affronteraient-ils dans l’action par équipe de l’équipe d’Angleterre? ‘Money Mase’ et ‘Dangerous Deccers’ ont l’œil sur certains gauchers.

Mount a déclaré: «J’aimerais faire Saka et Shawey. Aller contre père et fils, c’est comme ça qu’ils sont !

Si l’Angleterre peut battre le Danemark ce soir à Wembley, elle affrontera l’Italie en finale le dimanche 11 juillet.