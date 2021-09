Les stars brillent comme un diamant au Savage x Fenty Show de Rihanna

Les célébrités ont de l’amour dans le cerveau – pour Rihannade la nouvelle collection Savage x Fenty Vol.3.

RiRi a présenté sa dernière ligne au Westin Bonaventure Hotel and Suites à Los Angeles le 7 septembre. 22 ans, et elle a fait participer une tonne de stars à son émission. Gigi hadid, Ricky Martin, Papa yankee, Vanessa Hudgens, Joan Petits, Behati Prinsloo, BIA, Emily Ratajkowski, Irina shayk, Troye Sivan, et Sabrina menuisier n’étaient que quelques-uns des grands noms de la liste.

En ce qui concerne ce qu’elle recherche chez un mannequin, Rihanna a déclaré qu’elle recherchait “des gens qui ont confiance en eux et des gens qui veulent représenter leur espace dans ce monde”.

“C’est le but de cette émission : la représentation”, a déclaré la chanteuse de 33 ans, vêtue d’un look néon personnalisé Bottega Veneta, à E! Nouvelles. “Je veux que tous les téléspectateurs qui regardent cette émission se disent : ‘Wow ! C’est moi.'”

La marque est axée sur l’inclusivité et fait en sorte que tout le monde se sente sexy. “C’est dommage que cela ait pris autant de temps, mais je pense que le monde entier – pas seulement Savage – mais le monde entier a un changement en ce moment sur les idéaux de la beauté, de la mode et de ce qui est sexy”, a poursuivi Rihanna. “Je me sens honorée d’être également représentée dans cet espace, ou même d’aider les femmes à se sentir représentées dans cet espace. Cela me donne l’impression que mon travail vaut les nuits blanches.”