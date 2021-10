Les stars célèbrent les fiançailles de Kourtney Kardashian et Travis Barker

Levez votre matcha latte et dites bravo ! Parce que Kourtney kardashian est engagé à Travis aboyeur.

Les Clignotement-182 le batteur a proposé à la star de L’incroyable famille Kardashian à l’hôtel Rosewood Miramar Beach à Montecito, en Californie. le dimanche 17 octobre. Travis a posé la question au coucher du soleil au milieu d’un arrangement géant de roses rouges bordées de bougies.

« Kourtney pensait que ce serait une journée décontractée, car ils vont toujours à Rosewood, et elle a été totalement déconcertée », a déclaré une source proche de Kourtney à E! Nouvelles. « C’est l’un de leurs endroits préférés et ils y ont beaucoup de souvenirs. Elle a su à la seconde où elle a descendu les marches et a vu les énormes arrangements floraux que cela se passait. Ils parlaient de mariage depuis le début et tous les deux l’ont toujours su était dans les cartes. »

Ce fut un moment romantique pour le couple, qui a officialisé leur relation sur Instagram en février.

« Travis a professé son amour pour elle et l’a remerciée d’avoir fait de lui une meilleure personne », a ajouté l’initié. « C’était super émouvant et sentimental. Kourtney était si heureuse et était vraiment émotive. Elle a pleuré et n’a pas pu s’empêcher de dire ‘Je t’aime’. »