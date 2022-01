Les stars clés d’Arsenal, de Liverpool et de Man City ont été snobées dans la meilleure CAN XI selon les statistiques alors que Mohamed Salah, Sadio Mane et West Ham flopent Sébastien Haller

Le début de la Coupe d’Afrique des Nations est une célébration de tout un continent qui est absolument obsédé par le football.

À partir du 9 janvier et jusqu’au 6 février, le tournoi a été reporté à deux reprises par Covid-19 et mettra désormais en vedette certains des meilleurs joueurs de la Premier League et au-delà.

La Coupe d’Afrique des Nations démarre le 9 janvier

Le Cameroun accueille le tournoi de cette année et espère passer aux dernières étapes, bien que les favoris ne manquent pas.

Le Sénégal, l’Égypte, la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Nigéria se targuent tous d’un bon classement de la FIFA ainsi que d’une pénurie de véritables superstars.

Pourtant, malgré certains des noms habituels comme Riyad Mahrez, Naby Keita et Thomas Partey qui devraient ravir le tournoi, WhoScored.com a compilé un meilleur XI du tournoi basé sur les statistiques jusqu’à présent – ​​sans aucun des éléments ci-dessus.

Découvrez les joueurs les mieux notés de la saison jusqu’à présent qui participeront au tournoi des sept meilleures ligues européennes, selon les statistiques.

Mendy obtient le feu vert dans le but, selon les statistiques

GK: Edouard Mendy (Sénégal/ Chelsea) – 6,82

RB: Youcef Atal (Nice/Algérie) – 7.12

CB: Kalidou Koulibaly (Sénégal/Napoli) – 7.09

CB: Romain Saiss (Maroc/Loups) – 7.02

L’ancien milieu de terrain de Fulham, Zambo Anguissa, exerce désormais son métier en Italie

KG: Zaidu Sanusi (Nigéria/Porto) – 6,99

CM: Andre-Frank Zambo Anguissa (Cameroun/Napoli) – 7.16

CM: Ibrahim Sangare (Côte d’Ivoire/PSV) – 7.59

CM: Yves Bissouma (Mali/Brighton) – 7.13

Benrahma et Mahrez vont déchirer pour l’Algérie, mais ne faites pas de ce côté

RW: Mohamed Salah (Egypte/Liverpool) – 7.82

LW: Sadio Mane (Sénégal/Liverpool) – 7.22

ST: Sébastien Haller (Côte d’Ivoire/Ajax) – 7.74

Haller ressemble à un nouvel homme depuis qu’il a quitté les Hammers il y a un an

