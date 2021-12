Les stars d’âge moyen jouent aux adolescents et certains téléspectateurs ne peuvent pas l’acheter

Certaines personnes ne sont que des fêtards. Lors de l’émission spéciale Live in Front of a Studio Audience de mardi soir, certains téléspectateurs n’ont pas pu acheter Jennifer Aniston, Allison Tolman, Gabrielle Union, Kathryn Hahn et Jon Stewart jouant les personnages adolescents de The Facts of Life. Les stars avaient l’air de s’amuser, et les stars originales de Facts of Life Lisa Whelchel, Mindy Cohn et Kim Fields ont donné à tout le monde de bonnes critiques.

Pour la troisième spéciale Live devant un public de studio, les producteurs ont choisi de recréer des épisodes de The Facts of Life et Diff’rent Strokes. L’épisode de Facts of Life qui a été joué était « Kids Can Be Cruel », qui a été diffusé à l’origine en mars 1982. Aniston a joué le rôle de Blair, Union a joué Tootie, Tolman a joué Natalie et Hahn a joué le rôle de Jo. Ann Dowd a joué Mme Garrett et a également joué le rôle dans l’épisode Diff’rent Strokes. Stewart a joué le rôle de Carl, tandis que Jason Bateman et Will Arnett ont fait des apparitions inopinées. À un moment donné, Arnett a fait rire Stewart.

Les blagues sur les acteurs plus âgés jouant des rôles d’adolescents se sont poursuivies dans l’épisode Diff’rent Strokes, alors que le comédien Kevin Hart jouait Arnold, le rôle rendu célèbre par Gary Coleman. Damon Wayans et Snoop Dogg ont également joué des rôles interprétés à l’origine par des stars beaucoup plus jeunes.

« Mon imagination n’est pas assez vive »

J’ai une imagination très vive, mais même mon imagination n’est pas assez vive pour croire que les personnes jouant les gars dans cet épisode sont des adolescents. #LiveInFrontOfAStudioAudience #factsoflife – Moi, moi-même et moi (@whoknowstv) 8 décembre 2021

Avant la diffusion, le producteur exécutif Norman Lear a déclaré au Hollywood Reporter que tout le monde était ravi de jouer des rôles appréciés du public à la maison. « Ils sont impatients de jouer les rôles. Ils reconnaissent l’histoire de ces rôles et le public qui s’est occupé d’eux, alors ils sont presque attachés de manière romantique à jouer le rôle tant d’années plus tard », a-t-il déclaré.

précédentsuivant

« Ils auraient dû avoir les originaux »

Étant donné que les actrices originales sont toujours là et qu’elles n’ont de toute façon pas choisi d’adolescentes, elles auraient dû simplement faire jouer les originales Blair, Jo, Tootie et Natalie. #LiveInFrontOfAStudioAudience – Patrick (@prezpat) 8 décembre 2021

« Avons-nous déjà compris pourquoi nous avons ces… adultes… jouant les adolescents ? une personne a tweeté.

précédentsuivant

‘C’est tellement digne de grincer des dents’

Il y a quelque chose de si étrange à voir des adultes d’âge moyen jouer des adolescents dans Facts of Life et Diff’rent Strokes. 🤨#LiveInFrontOfAStudioAudience – Sarah Nicole (@miss_flawless4) 8 décembre 2021

« C’est tellement digne d’intérêt. Des adultes adultes dans la quarantaine représentent des adolescents. De jeunes adultes ou des acteurs adolescents auraient dû être choisis », a commenté un autre téléspectateur.

précédentsuivant

« Voir des adultes jouer avec ces adolescents, c’est bizarre »

Je suis désolé, mais avoir des acteurs de 40-50 ans qui incarnent des adolescents ne fonctionne pas pour moi. #LiveInFrontOfAStudioAudience – Pat (@PaddyDoubleMs) 8 décembre 2021

« Voir des adultes jouer ces adolescents [roles] C’est bizarre, mais, seigneur, Anne Dowd canalise Charlotte Rae ce soir », a écrit un téléspectateur.

précédentsuivant

« Ils n’ont pas pu trouver 1 acteur adolescent ? »

Débattre pour savoir s’il faut ou non regarder #LiveInFrontOfAStudioAudience ce soir. J’essaie toujours de comprendre pourquoi ils ont des acteurs des années 40/50 qui jouent des adolescents. Ils n’ont pas pu trouver 1 acteur adolescent ? Ils n’ont pas trouvé de préadolescent pour jouer à Arnold ? #DiffrentStrokes #FactsofLife #ABC – Moi, moi-même et moi (@whoknowstv) 8 décembre 2021

Si vous avez manqué la diffusion originale de l’émission spéciale, elle sera disponible en streaming sur Hulu mercredi. Il sera également diffusé à nouveau sur ABC le mercredi 22 décembre.

précédent