Les stars d’American Pickers snobent Frank Fritz au milieu de la querelle

L’ancienne star américaine des Pickers, Frank Fritz, a célébré son 56e anniversaire le 11 octobre, et ses co-stars Mike Wolfe et Danielle Colby ne l’ont pas reconnu. Son anniversaire tombait le même jour que Columbus Day, également reconnu comme la Journée des peuples autochtones, que Colby a célébrée sur Instagram. Fritz a cessé d’apparaître sur American Pickers en mars 2020, et Fritz a affirmé au cours de l’été qu’il n’avait pas parlé à Wolfe depuis deux ans.

Le 11 octobre, Colby a partagé une publicité pour Prados, une entreprise de beauté appartenant à des autochtones. « Ils sont également engagés envers leur communauté et donnent en retour. Non seulement cette entreprise fait un travail important et donne une représentation dans l’industrie de la beauté, mais les produits sont si bons », a écrit Colby en partie, note The Sun. « Les couleurs sont INCROYABLES ! J’ai utilisé la série Matriarch pour ce maquillage. Pour les yeux, j’ai utilisé les couleurs 5P, 5R, 2S, 4P et 3S. Ce bleu est brillant ! »

Depuis que Colby a verrouillé la section des commentaires, les fans ne pouvaient pas lui reprocher de ne pas mentionner l’anniversaire de Fritz. Il convient également de noter qu’elle n’a rien publié non plus sur l’anniversaire de Wolfe le 11 juillet. Quant à Wolfe, il n’a rien publié sur sa propre page Instagram depuis le 1er octobre.

Bien que les fans de Fritz n’aient pas pu commenter la publication de Colby, ils continuent d’inonder la page Instagram officielle d’American Pickers de commentaires exigeant qu’il revienne. Le 18 octobre, History Channel a publié un article sur une vente sur son site Web, mais certains fans ont déclaré qu’ils ne dépenseraient pas d’argent pour les chemises à moins que Fritz ne revienne. « Frank serait le meilleur cadeau de Noël des American Pickers », a écrit un fan. « American Pickers RULES !! Mais sans Frank, c’est comme regarder juste Jerry, sans Kramer, George et Elaine », a ajouté un autre, faisant référence à Seinfeld. « Ce n’est même pas Halloween ! Je préfère que Frank revienne pour Noël », a écrit un autre.

Fritz est apparu pour la dernière fois dans American Pickers en mars 2020. Sa disparition dans la série est restée un mystère jusqu’à ce qu’il s’adresse au Sun le 19 juillet. Il a dit qu’il n’avait pas parlé à Wolfe depuis deux ans et que Wolfe ne lui a jamais demandé comment il allait. après son opération du dos. « Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans. Il savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est exactement comme ça », a déclaré Fritz.

Quelques jours plus tard, Wolfe et History ont confirmé que Fritz ne reviendrait pas. « Le soutien que vous nous avez tous apporté a été un rappel constant de ce que le message de la série a toujours été; à travers ces lieux, ces gens et ces choses, nous avons tous un fil conducteur. Nous sommes ici non seulement pour nous occuper du passé mais aussi les uns les autres », a déclaré Wolfe dans un communiqué du 21 juillet. « Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage. »

Wolfe n’a pas commenté la situation depuis lors, mais Fritz a trouvé la déclaration fallacieuse. « La déclaration de Mike était des taureaux, quelqu’un l’a écrite pour lui », a déclaré Fritz au Sun début août. « Nous n’avons jamais été amis à l’école primaire. Je ne crois pas qu’en 10 ans, il m’ait dit cinq belles choses, tu sais? À moins qu’il ne coupe quelqu’un d’autre et que nous riions tous les deux. »