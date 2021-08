Les stars d’Arsenal, d’Aston Villa et de Brentford désignées comme des joueurs révolutionnaires de la saison par Chunkz

in

Nous avons rencontré Chunkz pour talkSPORT EDGE pour parler de tout ce qui concerne la Premier League avec le phénomène des médias sociaux.

Nous avons demandé au fan passionné d’Arsenal de choisir trois balles révolutionnaires qui, selon lui, éclaireront le haut niveau en 2021/22.

Voici son verdict…

Chunkz nous a donné ses trois conseils pour briller cette saison

3. Ivan Toney

Équipe: Brentford

Position: Le buteur

Âge: 25

Apparitions en club : 321

Objectifs du club : 125

Valeur: 25 millions de livres sterling

Fait intéressant: Toney n’avait joué que deux matches de Premier League avant cette saison, à Newcastle en 2015/16 avant d’être vendu à Peterborough pour un montant d’environ 650 000 £.

Chunkz sur Toney : « Il a battu le record la saison dernière en championnat, et je veux le voir bien faire en Premier League. »

.

Toney a marqué 31 fois dans le championnat la saison dernière pour renvoyer Brentford à la promotion

2. Emi Buendia

Équipe: Aston Villa

Position: Milieu offensif

Âge: 24

Apparitions en club : 238

Objectifs du club : 41

Valeur: 38 millions de livres sterling

Fait intéressant: Buendia a représenté l’Espagne au niveau des jeunes après avoir joué pour Getafe dans ses années juniors, mais a choisi de jouer pour l’Argentine au niveau senior et a été appelé pour la première fois en mai 2021.

Chunkz sur Buendia : “J’ai l’impression que nous avons vu beaucoup de talent quand il était à Norwich l’avant-dernière saison en Premier League, donc j’ai l’impression que c’est un grand joueur et je pense qu’il a atteint les deux chiffres pour les buts et les passes décisives dans le championnat dernier saison. Je suis ravi de voir Aston Villa dans son ensemble.

.

On espère de grandes choses pour une nouvelle signature Buendia à Villa après avoir joué à Norwich la saison dernière dans le championnat

1. Émile Smith Rowe.

Équipe: Arsenal

Position: Milieu offensif

Âge: 21

Apparitions en club : 69

Objectifs du club : dix

Valeur: 40 millions de livres sterling

Fait intéressant: En 2018, Smith Rowe – alors âgé de 18 ans – est devenu le premier joueur né après l’an 2000 à marquer pour Arsenal lors d’une compétition en équipe première.

Chunkz sur Smith Rowe : «Je pense que cette saison, il va prouver qu’il est le numéro 10 d’Arsenal et sortir et obtenir les statistiques dont nous avons besoin pour nous aider à revenir en Europe. Cela pourrait être sa percée et il pourrait potentiellement commencer à frapper à la porte de l’Angleterre. »

Smith Rowe s’est déjà imposé comme un acteur clé d’Arsenal