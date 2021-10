Les stars de ‘Alaskan Bush People’ rentrent chez elles après un incendie de forêt pour poursuivre l’héritage du père Billy Brown

Dans le nouvel épisode de Alaskan Bush People de ce week-end, la famille Brown rentre chez elle. Les frères et sœurs Bird, Bear et Rain retournent tous à Browntown en Alaska pour renouer avec leur passé après avoir passé tant de temps loin de l’endroit qui a façonné leur vie. Pendant ce temps, les Browns restés au North Star Ranch à Washington sont toujours en train de se reconstruire après les incendies de forêt qui ont ravagé l’État l’année dernière. Dans un extrait exclusif de PopCulture.com, les frères et sœurs Brown expliquent pourquoi ils sont ravis de retourner en Alaska.

D’après la narration, Bear était un ajout tardif au voyage, car Rain et Bird avaient d’abord prévu d’y aller eux-mêmes. “Toute ma sauvagerie, toute mon extrême, cela a vraiment commencé en Alaska”, a déclaré Bear, 34 ans, à la caméra. “Cela m’a vraiment donné envie d’y retourner et d’aller là où j’étais quand j’étais enfant pour découvrir quelque chose de nouveau sur moi-même. L’Alaska sera toujours pour moi chez moi et il occupe une place spéciale dans mon cœur.”

Pour Rain, le voyage signifie autre chose. Le jeune de 18 ans retournera en Alaska avec une nouvelle perspective. “Étant donné que j’ai presque 18 ans, j’ai hâte d’aller en Alaska avec une nouvelle perspective parce que lorsque nous étions là-bas, j’étais une enfant”, a-t-elle déclaré. “Vous savez, mon enfance était libre, mais ce n’était pas tout à fait libre comme tout le monde l’était.” Plus tard, Bird, 26 ans, est montrée en train d’emballer une boule de poils pour que ses chats puissent la “rejoindre” en chemin.

Certains des épisodes de cette saison ont été tournés avant la mort du patriarche Billy Brown, décédé le 7 février 2021 à l’âge de 68 ans. La décision de Bird de retourner en Alaska semble avoir été filmée avant février, comme l’a montré un épisode précédent Billy avoir des doutes sur son retour. “Quand Bird a dit qu’elle voulait retourner en Alaska, je me suis dit ‘Est-elle folle ? Que se passe-t-il ici ?'”, a déclaré Billy à la caméra. “Mais je sais que ça lui manque. Elle y a laissé un grand amour. Vous savez et elle le devait, pour nous.”

La première de la saison 13 a évoqué la mort de Brown, alors que les membres de la famille réfléchissaient à son héritage. L’émission a même été diffusée au moment où son fils Gabe, 31 ans, a appelé le 911 pour demander une ambulance après que Billy ait subi une crise. “Avec le recul, papa savait que son temps dans ce monde touchait à sa fin, et nous pouvons voir maintenant qu’il préparait un plan pour nous, nous préparant à réaliser la vision”, a déclaré Bird lors de la première. « Si seulement nous comprenions son plan plus tôt. La vie maintenant est différente de tout ce que nous avons connu auparavant. Nous n’abandonnerons jamais notre combat pour la liberté totale, mais pouvons-nous le faire sans papa ? De nouveaux épisodes de Alaskan Bush People sont diffusés le dimanche à 20 h HE et sont disponibles en streaming sur Paramount +.