Les stars de ‘Back to the Future’ se retrouvent face à face 36 ans après la première de la saga

Les principaux protagonistes de ‘Back to the Future’, Michael J. Fox et Christopher Lloyd, se sont revus ce lundi, 36 ans après la première du premier volet de la trilogie cinématographique emblématique.

Les retrouvailles ont eu lieu lors de la convention annuelle de culture pop Awesome Con, qui a eu lieu du 20 au 22 août à Washington DC, aux États-Unis.

Les personnes présentes à l’événement en ont profité pour se photographier avec les « voyageurs du temps » et même escalader le légendaire DMC DeLorean. Les images publiées sur les réseaux sociaux n’ont pas mis longtemps à devenir virales et ont reçu des milliers de “j’aime”.

De retour! @realmikefox @DocBrownLloyd pic.twitter.com/Hhihq3u3BC – Amblin Road (@AmblinRoad) 22 août 2021

Fox et Lloyd, âgés respectivement de 60 et 82 ans, organisent souvent ce type de réunions pour collecter des fonds pour des causes caritatives ou pour célébrer un anniversaire de la série, offrant aux fans une occasion rare de voir « Marty McFly » et « Doc » ensemble une fois de plus .

Cette barbe est lourde, Doc @DocBrownLloyd @realmikefox pic.twitter.com/CoNNcs9RaM – Amblin Road (@AmblinRoad) 22 août 2021

Et c’est que le co-scénariste et réalisateur de la trilogie, Robert Zemeckis, au cours de toutes ces années a maintenu ferme sa décision qu’il n’y aura jamais de quatrième film, rappelle le site Movieweb.

Source : RT