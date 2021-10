Les stars de Big Brother Saison 23 Derek Xiao et Claire Rehfuss sortent ensemble après s’être rencontrées au cours de la saison. Les deux ont déclaré avoir reconnu un lien lorsqu’ils se sont rencontrés, mais ils n’ont vraiment commencé à sortir ensemble qu’après avoir été expulsés. Xiao, 24 ans, est un fondateur de start-up, tandis que Rehfuss, 25 ans, est un ingénieur en IA. Ils habitent tous les deux à New York.

« Je pense que nous avons tous les deux vraiment ressenti la chimie une fois arrivés à la maison du jury et que nous pouvions vraiment nous connecter », a déclaré Rehfuss à Us Weekly jeudi. « Nous restions éveillés tard pour parler tous les soirs et nous avons vraiment développé un lien. » Xiao a dit qu’il commençait à se demander pourquoi ils n’avaient pas cliqué lorsqu’ils étaient dans la maison de Big Brother. Ils ont parlé tous les soirs pendant des heures. « C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à penser: » Attendez une seconde, pourquoi cela ne s’est-il pas produit dans la maison? Il y a une connexion et une chimie si fortes entre nous. » Je pense que c’était le début de notre réflexion sur ce que cela pourrait être », a-t-il déclaré au magazine.

Le couple a déclaré que développer leur relation loin du flux constant de Big Brother avait vraiment aidé. Xiao savait depuis le début que Rehfuss était son type, mais il « ne m’a jamais laissé explorer cela au-delà d’une simple amitié » pendant que les caméras tournaient. « Pour moi, malgré le fait d’avoir été éliminé très tôt (rires), je voulais gagner ce match. … Je savais que si je me laissais aller, je tomberais amoureux de Claire dans la maison », a-t-il déclaré.

Rehfuss a convenu que sans caméras, vous pouvez vraiment apprendre à connaître une personne. « Une fois que vous êtes hors caméra, c’est à ce moment-là que vous apprenez vraiment, vraiment qui est une personne et que vous pouvez vraiment être vulnérable et vous pouvez vraiment être ouvert et vraiment parler de beaucoup de choses de votre vie », a-t-elle déclaré, ajoutant que leurs anciennes co-stars de Big Brother ont apporté leur soutien. Certains ont même réalisé qu’il y avait une alchimie entre les deux avant qu’ils ne commencent à sortir ensemble.

« Les autres invités étaient très conscients de ce qui se passait », a déclaré Rehfuss. « Alyssa et moi étions colocataires dans le jury. Elle était comme ma confidente. Tout le monde nous aidait également à essayer de contourner les responsables de la maison des jurés. Donc, tout le monde dans la maison des jurés savait ce qui se passait. Ce n’était pas comme un sale petit secret dans le hangar à bateaux ou quoi que ce soit. C’était très amusant. «

