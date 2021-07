Les stars de “Big Brother” accueillent leur premier enfant ensemble 5 ans après leur rencontre dans l’émission

Nicole Franzel et Victor Arroyo de Big Brother sont de fiers nouveaux parents ! Vendredi, le couple a accueilli son premier enfant ensemble, son fils Victor “Arrow” Arroyo IV. Le couple a partagé la nouvelle passionnante sur Instagram vendredi après-midi, partageant que leur paquet de joie est arrivé à 8h01 le 23 juillet, pesant 6 livres. 15 onces et mesurant 20 pouces de long.

Dans un message sincère partagé sur leurs deux comptes, Arroyo a remercié leurs abonnés “pour toutes vos prières et votre soutien” avant de partager qu'”aujourd’hui était absolument incroyable et parfait” alors qu’il révélait la naissance de son fils “par césarienne”. La personnalité de la télé-réalité, qui a partagé la nouvelle avec une douce image de la main du nouveau-né tenant le doigt de Franzel, a déclaré que la mère et le bébé étaient “en bonne santé et se portaient bien” et “en train de se câliner et il a pris le sein immédiatement !!” Il a ajouté que lui et Franzel “prenaient notre temps peau à peau très au sérieux”, le fier nouveau papa plaisantant que “nous ne l’avons pas rabaissé, nous nous battons pour lui en fait”. A propos de l’image, Arroyo a écrit : “Quoi qu’il en soit, quand je changeais sa première couche caca, j’ai pris cette photo d’eux deux.” Il a terminé l’annonce, “TELLEMENT RECONNAISSANT ET BÉNI. Nous sommes tellement excités et avons hâte de le partager avec le monde!”

La naissance du petit Victor est survenue six mois seulement après que le couple a annoncé en janvier qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Le couple a partagé des nouvelles de leur “petit acolyte” avec une photo d’eux entouré de collations au lit. Sur la photo, Franzel a posé sa main sur sa bosse de bébé en pleine croissance alors qu’un panneau disait “Nic + Vic –> Lil Sidekick juillet 2021.” Elle a écrit dans la légende qu’ils étaient “TELLEMENT heureux d’annoncer que nous sommes ENCEINTES ! Nous nous sentons tellement bénis et reconnaissants.”

En juin, juste un mois avant la naissance, le couple a partagé qu’il prévoyait de nommer leur paquet de joie Victor Arroyo IV d’après le père d’Arroyo. Cependant, Franzel a “insisté” sur un surnom pour leur fils parce que “je connais des gens qui ont 60 ans et ils sont toujours ‘petit Johnny’ et ils n’aiment pas ça. Une autre chose – mes personnes les plus proches m’appellent Coco & I J’adore ça. C’est resté et je l’ai depuis que je suis bébé, donc c’est ce que j’espère qu’Arrow ressent aussi ! C’est amusant d’avoir un nom que les gens qui vous connaissent vraiment vous appellent.

Arroyo et Franzel étaient concurrents pendant la saison 18 de Big Brother, qui a été diffusée pendant l’été 2016. Pendant l’émission, Franzel était dans une “showmance” avec son compatriote Corey Brooks, bien qu’ils se soient séparés après la finale, et Franzel a commencé à sortir ensemble à l’été 2017. En 2018, Arroyo s’est mis à genoux et a posé la question, le couple se mariant lors d’une petite cérémonie à Orange Lake, en Floride, en mars.