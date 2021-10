Les stars de Bollywood poussent les Indiens à acheter du BTC au lieu de l’or à l’approche de Diwali

Avec Diwali juste au coin de la rue, deux grandes stars de Bollywood ont lancé des campagnes exhortant les Indiens à acheter des crypto-monnaies pour marquer les cinq jours de célébration.

Un rapport a révélé cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que les deux principaux échanges cryptographiques du pays ont obtenu les services d’acteurs pour promouvoir les actifs numériques. L’une de ces stars est Amitabh Bachchan, considéré comme l’un des acteurs les plus célèbres d’Inde.

Selon le rapport, les Indiens ont toujours acheté de l’or à Dhanteras en signe de bonne chance. Cette pratique est basée sur le mythe selon lequel un énorme tas d’or brillant a distrait un serpent de mordre le fils du roi Hima.

Cependant, les Indiens diversifient leurs investissements sur Diwali pour inclure des actions, des biens immobiliers et des diamants, entre autres actifs. Dans cet esprit, CoinSwitch Kuber et CoinDCX ont obtenu les services d’Amitabh Bachchan et de Ranveer Singh pour vendre l’idée que les monnaies numériques sont des investissements supérieurs et faciles par rapport à l’or.

Par exemple, Ranveer Singh, qui a joué dans certains des plus grands blockbusters indiens, s’est associé à CoinSwitch Kuber pour créer un rap hindi, annonçant à quel point le trading de crypto-monnaie est simple.

Alors que la base de fans de Ranveer Singh s’étend sur des millénaires et des Indiens de petites villes, la base de fans de Bachchan est énorme. Son implication dans les crypto-monnaies donne au secteur une apparence respectable, car il a été le visage célèbre de la campagne de la Reserve Bank of India (RBI) contre la fraude bancaire.

L’incertitude réglementaire pourrait entraver l’adoption de la cryptographie

Alors qu’Amitabh Bachchan et Ranveer Singh vantent la facilité de négocier des crypto-monnaies, ce n’est peut-être pas la principale préoccupation des Indiens qui cherchent à plonger dans la classe d’actifs naissante.

RBI avait auparavant interdit les crypto-monnaies avant qu’une décision de justice n’ordonne la levée de l’interdiction en avril 2020. Depuis lors, le gouvernement essaie de créer un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies, ce qui pourrait désavantager les investisseurs.

Étant donné que la RBI a toujours une position négative sur les crypto-monnaies, ses responsables auraient rencontré Amitabh Bachchan ce week-end pour réaffirmer les inquiétudes de la banque centrale. Selon une source proche du dossier, l’acteur a déclaré qu’il reconsidérerait son association avec CoinDCX. Cependant, ni CoinDCX ni Amitabh Bachchan n’ont confirmé ces affirmations.

Cette nouvelle intervient alors que le marché des crypto-monnaies continue de se négocier à la hausse après s’être remis des pertes d’hier. Au moment d’écrire ces lignes, la capitalisation boursière totale a augmenté de 5,76 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 2,40 billions de dollars (1,75 billion de livres sterling). La BTC est en tête de ce nouveau rallye après avoir gagné 5,01 % pour changer de mains à 57 788,99 $ (42 138,29 £).

En revanche, le prix de l’once d’or a augmenté de 2,01 % en 24 heures pour s’échanger à 1 794,70 $ (1 308,67 £). Contrairement au Bitcoin (BTC/USD), qui a gagné jusqu’à présent cette année, l’or sous-performe après avoir perdu plus de 150 $ (109,38 £) de sa valeur par once.

Les stars post Bollywood poussent les Indiens à acheter du BTC au lieu de l’or à l’approche de Diwali qui est apparu en premier sur Invezz.