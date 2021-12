Les stars de ce matin arrivent en ville alors qu’Eamonn Holmes rejoint GB News

Les présentateurs et l’équipe de This Morning ont profité d’un rassemblement festif (Photo : Backgrid)

Rochelle Humes, Phillip Schofield et Dermot O’Leary étaient tous de bonne humeur lorsqu’ils ont rejoint les membres de l’équipe This Morning pour un rassemblement festif à Notting Hill vendredi, alors que leur ancien collègue Eamonn Holmes a annoncé son nouveau rôle sur GB News.

Ils ont dîné au restaurant chic de l’ouest de Londres, la Brasseria, alors qu’ils terminaient leurs tâches de présentation pour l’année, bien que la co-animatrice de Phillip, Holly Willoughby, n’ait été vue nulle part.

Le samedi, chanteuse devenue présentatrice de télévision, Rochelle était vêtue d’un long manteau à carreaux alors qu’elle discutait avec des amis, dont la directrice générale de Daytime aux studios ITV Emma Gormley, à l’extérieur du lieu.

Phil a associé sa chemise à carreaux (presque mais pas tout à fait assortie au manteau de Rochelle) à un blazer, tandis que Dermot a également opté pour une veste sur mesure suffisamment élégante.

Au cours de la nuit, Phil a été pris dans une conversation profonde avec le producteur de l’émission Martin Frizell.

Leur soirée a eu lieu au milieu de l’annonce par Eamonn de sa nomination à GB News, après son départ de This Morning après 15 ans dans la série.

Eamonn Holmes rejoint la famille GB News (Photo: Rex)

Le présentateur de télévision, 62 ans, animera un nouveau programme au cours de la nouvelle année, a confirmé GB News.

« J’ai passé ma carrière à diffuser des premières et des start-ups, et GB News est l’une des plus excitantes à ce jour. C’est exactement le genre de bouleversement dont l’industrie a besoin », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il a ajouté: » J’admire GB News depuis le début pour son mélange intelligent de débats percutants, mais livré avec chaleur et même un peu de plaisir.

« Pour moi, le plus grand honneur du journalisme est de donner une voix et du respect à ceux qui ne sont pas entendus, et c’est exactement ce qu’est GB News. »

Eamonn a rejoint This Morning en 2006, hébergeant l’épisode du vendredi de l’émission avec sa femme Ruth Langsford jusqu’au début de cette année lorsque Dermot et Alison Hammond ont pris le relais.

La semaine prochaine, Josie Gibson et Vernon Kay devraient remplacer Phil et Holly dans l’émission alors que le couple part en pause.

Ce matin est diffusé en semaine à 10h sur ITV.

