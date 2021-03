Les stars de ‘Chicago Fire’ Eamonn Walker et David Eigenberg lors d’appels exceptionnels et du nouveau paramédic de 51 ans ⋆ .

Après que les pompiers Christopher Herrmann (David Eigenberg) et Joe Cruz (Joe Minoso) aient eu cet appel hors du commun lors de «My Lucky Day» plus tôt dans la saison 9 de Chicago Fire, qui est le prochain de 51 à intensifier? Ne cherchez pas plus loin que le chef de bataillon, Wallace Boden (Eamonn Walker) lui-même.

« Boden n’a pas été appelé depuis un certain temps », a récemment déclaré Walker aux journalistes. «Il y a des choses intéressantes à venir où il obtient, pour la première fois, de prendre un tuyau et de commencer à le travailler. Il dit toujours à quelqu’un de faire quelque chose et Jesse [Spencer] et Taylor [Kinney]personnages de [Captain Matt Casey and Lieutenant Kelly Severide, respectively] essayez d’appeler le chef un vieil homme, puis il leur donne pour quoi.

Et il aime faire des scènes comme ça. « La plupart du temps, Boden ne peut rien faire de merveilleux, d’excitant et de héros d’action, pas autant que le personnage de David », a poursuivi Walker. «Chaque fois qu’ils veulent me lancer dans le mix, je suis prêt à y aller.»

Il y a aussi un incendie de structure imminent au cours duquel 51 rencontre «un jeune homme incroyable. C’est une très belle histoire qui concerne les épreuves et les tribulations de la société de nos jours. C’est un incident important et je suis ravi qu’il soit révélé et raconté l’histoire », a ajouté Eigenberg. «Cela devient sérieux aussi. C’est déchirant. Parfois, dans la vie, des erreurs sont commises, et où finissent les conséquences et où commence l’humanité? »

La caserne 51 répondra à ces appels et à d’autres à l’avenir avec un nouvel ambulancier paramédical dans Ambulance 61 avec Sylvie Brett (Kara Killmer) PIC (paramédic-en-charge). (Gianna Mackey d’Adriyan Rae ne pouvait pas laisser passer une opportunité dans une autre maison qui la conduirait finalement à devenir PIC.) Mais c’est quelqu’un que les téléspectateurs connaissent déjà: l’ex-petite amie du pompier Blake Gallo (Alberto Rosende) Violet (Hanako Greensmith).

«Le service d’incendie a un taux de roulement élevé», a souligné Walker, «mais vous allez l’aimer parce que vous l’avez déjà rencontrée. Nous l’avons prise.

Nous ne savons pas encore ce que son transfert à 51 ans signifie pour elle et l’avenir de Gallo.

«Il y a toujours du mal à essayer de trouver les bonnes routes avec quelqu’un», a déclaré Eigenberg. «Herrmann a parfois tendance à se demander:« Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement se ressaisir? … Herrmann est très résigné et résolu que les relations peuvent être difficiles, mais vous faites simplement ce que vous devez faire pour passer à travers. Nous devons savoir qui va finir avec qui et qui pourrait ne pas finir avec qui parce que l’Amérique veut savoir.

Nous sommes d’accord – surtout compte tenu des relations, passées et présentes (et peut-être à venir?), À 51 ans.

Chicago Fire, les mercredis, 9 / 8c, NBC