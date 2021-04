Les stars de Chicago Med parlent de la dynamique et des déclencheurs “ inconfortables ” d’Ethan et Dean dans la saison 6

Le travail d’Ethan est devenu plus compliqué dans la saison 6 avant même que Dean ne se présente, alors qu’il décrochait le poste de chef ED (à la grande consternation de Will). La pression qu’il s’est mise sur lui-même a eu des conséquences néfastes lorsqu’il s’est installé dans son nouveau rôle, et l’arrivée d’une personne de son passé – qui l’avait surclassé dans la marine, rien de moins – l’a mis mal à l’aise d’une manière dont il avait besoin, selon Brian Tee. Ethan était clairement heureux d’accueillir son ancien camarade dans son ED, mais a également dû clairement repousser certaines de ses propres limites pour ramener le rang Med au-dessus de son ancien commandant.