Si vous vous demandez si vous avez juste rêvé que les partenaires Jay Halstead (Jesse Lee Soffer) et Hailey Upton (Tracy Spiridakos) franchissent ce grand pas et s’impliquent de manière romantique plus tôt dans la saison 8 de Chicago PD, ne vous inquiétez pas: .

Ce n’est pas parce que nous n’avons pas eu de moments «Upstead» à l’écran que la procédure NBC a oublié leur relation. « Nous avons une grande distribution – il y a neuf habitués – et beaucoup de scénarios, et il est difficile en 42-43 minutes de servir tout le monde », a récemment déclaré Soffer aux journalistes. « [If] vous ne voyez pas une certaine dynamique jouer dans un épisode, c’est parce que nous avons beaucoup d’histoire à couvrir et je suis sûr que vous le verrez dans le prochain épisode. «

Compte tenu du nombre de romances inter-équipes qui ont eu lieu au cours de la série (jusqu’à présent), il n’est pas surprenant que le sergent Hank Voight semble maintenant avoir «une attitude« ne demandez pas, ne dites pas »», Jason Beghe dit de son caractère.

Mais ne vous attendez pas à ce que Voight fasse partie de la prochaine romance de DPC, disons, avec la nouvelle surintendante adjointe Samantha Miller (Nicole Ari Parker). Leur dynamique n’est «probablement pas [one of a] romance traditionnelle », selon Beghe, bien qu’il ait reconnu,« on ne sait jamais où la flèche de Cupidon pourrait atterrir. »

Au contraire, entre les deux, «il y a un profond respect et un besoin parce que nous avons besoin l’un de l’autre pour survivre», a-t-il poursuivi. «Il y a une connexion là-bas et il y a une confiance.»

En parlant de relations compliquées et de respect mutuel, nous avons vu Halstead repousser son patron dans le passé. « Vous en verrez plus, mais peut-être pas de la façon dont cela s’est déroulé les saisons précédentes », a annoncé Soffer. «Leur relation s’est vraiment développée. Halstead apprécie le genre de flic Voight, et Voight apprécie le genre de flic Jay. Ils ne voient peut-être pas les yeux dans les yeux et Jay peut parfois reculer, mais cela ne signifie pas qu’il ne croit pas totalement en Voight et ne fait pas confiance à Voight.

Ce qui a changé, c’est que maintenant Halstead «se soucie des meilleurs intérêts de Voight», a déclaré Soffer. « Il veut que Voight réussisse et dans le nouveau monde – avec les progrès et tout ce qui se passe dans l’actualité – Voight pourrait avoir besoin d’être un autre type de flic pour faire cela, du point de vue de Jay. »

C’est ce que Voight attend de son détective. «Voight aime et respecte Halstead tel qu’il est», ajoute Beghe. «Il y a une raison pour laquelle il a une équipe. Il ne veut pas d’une équipe de huit Voights. Il a besoin que Halstead soit Halstead. Son mantra est «la meilleure chose que vous puissiez être, c’est vous». Mais Voight est qui il est. Alors il le fait et il le défend, mais cela ne veut pas dire qu’il n’apprécie pas que les gens soient en désaccord.

