Les stars de Cobra Kai en disent plus sur la saison

.

Au cours des trois premières saisons de “Cobra Kai”, de nombreux personnages ont vécu des moments remarquables. Lors d’une récente diffusion en direct du compte Instagram de Sony Pictures Television Studios, William “Billy” Zabka, Jacob Bertrand, Peyton List et Xolo Maridueña ont parlé de moments de la série qui ont eu un sens pour leurs personnages.

William ‘Billy’ Zabka, Peyton List, Jacob Bertrand et Xolo Maridueña ont parlé de certaines scènes importantes

Avant la diffusion en direct, les fans de “Cobra Kai” ont soumis des questions que William “Billy” Zabka, qui joue Johnny Lawrence, a lues pour ses pairs. L’une des questions était « quelle était votre scène préférée pour définir votre personnage ? »

Peyton List, qui joue Tory Nichols, a partagé qu’elle a beaucoup aimé la scène du deuxième épisode de la saison 3 dans laquelle l’impitoyable sensei John Kreese (Martin Kove) aide son personnage à sortir d’une situation difficile. Comme les fans le savent, Tory a été expulsé du lycée de West Valley après avoir déclenché une bagarre massive. L’adolescente a également dû quitter le dojo Cobra Kai car elle a divers emplois pour aider à maintenir sa famille à flot. Cependant, Kreese convainc Tory de continuer à s’entraîner dans son dojo après avoir menacé son propriétaire prédateur.

“Immédiatement, mon esprit s’est penché sur la scène que j’ai eue avec Marty, avec sensei Kreese lorsqu’il vient dans l’appartement de Tory pour la convaincre de retourner au dojo Cobra Kai. C’était l’une des scènes que j’ai le plus aimé tourner parce que, vous savez, vous voyez tellement l’histoire de Kreese cette saison-là, vous apprenez à le connaître et voyez comment il s’est transformé en méchant et vous trouvez des parallèles avec Tory et comment il trouve une sorte de foyer et une figure paternelle en Kreese. J’ai l’impression que c’était un grand moment qui se démarque dans la vie de Tory », a expliqué List.

Maridueña a ensuite partagé que la scène de l’épisode 3 de la saison 2 où Johnny révèle qu’il a une relation tendue avec son fils, Robby (Tanner Buchanan), était importante pour son personnage. Il a également noté qu’il avait apprécié la scène dans laquelle les personnages de Miguel et Bertrand, Eli « Hawk » Moskowitz, s’affrontent à Coyote Creek.

«C’était de loin le combat que j’ai le plus aimé filmer. C’était comme – je ne sais pas, depuis que j’ai rencontré Jacob, nous avons tout de suite sympathisé, et c’était comme penser “ne serait-ce pas génial si les gars de Cobra Kai se battaient” ?, et tout à coup c’est arrivé et nous étaient ravis », a déclaré Maridueña.

Bertrand a également commenté qu’il aimait le combat à Coyote Creek. De plus, l’acteur de 21 ans a partagé que la première leçon de Hawk au dojo Cobra Kai était un moment déterminant pour son personnage. Zabka a révélé qu’il croyait que “le premier combat à l’extérieur de l’entrepôt dans l’épisode 1 de la saison 1” avait donné le ton au personnage de Johnny dans “Cobra Kai”.

“Il est en quelque sorte l’exemple parfait de qui est Johnny – manger de la pizza entouré, vous savez, d’indécision et ensuite défendre Miguel”, a déclaré Zabka. « C’est parce que Johnny n’a pas pratiqué le karaté depuis tant d’années et c’est la première fois qu’il en parle et il l’a fait instinctivement et à la fois pour protéger sa voiture et pour protéger Miguel. Et pour moi, c’est la clé pour voir qui il est. Il essaie toujours de comprendre et s’attire beaucoup d’ennuis. »

William ‘Billy’ Zabka a parlé d’un autre moment important pour Johnny dans une interview en août 2021

Lors d’une interview en août 2021 avec la Fondation SAG-AFTRA avec le «Karate Kid» Ralph Macchio lui-même, Zabka a mis en évidence une autre scène importante pour Johnny. Dans l’épisode 9 de la troisième saison, le propriétaire d’Eagle Fang passe la journée avec son ex-petite amie Ali Mills (Elisabeth Shue). L’acteur a expliqué que le court retour d’Ali “avait rajeuni Johnny”. Zabka a également déclaré que Johnny avait pu commencer une vraie relation avec Carmen Diaz (Vanessa Rubio) grâce au soutien d’Ali.

“Elle se rend compte qu’il aime quelqu’un d’autre et le libère”, a déclaré Zabka.

Suivez maintenant Même sur Instagram

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE : DERNIERE MINUTE : Conor McGregor est le protagoniste d’un nouveau combat : que s’est-il passé ?