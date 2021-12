Les stars de «Cobra Kai» expliquent pourquoi la saison 4 est la «plus grande à ce jour» (exclusif)

La première de la saison 4 de Cobra Kai est dans un jour. Cela fait un an que la saison 3 a été diffusée sur le service de streaming, et bien que cette saison ait été importante, la quatrième saison portera probablement la série à de nouveaux sommets. PopCulture.com a récemment rencontré le casting de Cobra Kai pour une interview exclusive où ils ont expliqué pourquoi la saison 4 est la plus importante à ce jour.

« Nous avons mis tellement de travail à la fin de la saison quatre pour en faire la plus grosse à ce jour, la plus folle et la plus cool », a déclaré à PopCulture Tanner Buchanan, qui incarne Robby Keene dans Cobra Kai. « Juste tout. Nous avons vraiment, vraiment tout intensifié. C’est ce que nous essayons de faire, c’est de nous surpasser à chaque fois. »

La nouvelle saison de Cobra Kai se concentrera sur le tournoi de karaté All Valley et trois dojos cherchent à régner en maître. Miyai-Do, dirigé par Daniel LaRusso (Ralph Macchio), et Eagle Fang, dirigé par Johnny Lawrence (Willam Zabka), ont uni leurs forces pour vaincre Cobra Kai, dirigé par John Kreese (Martin Kove) et Terry Silver (Thomas Ian Griffith ), qui est dans la série pour la première fois. Silver était le principal antagoniste de The Karate Kid Part III et est entré dans la tête de LaRusso.

« Ces gars ont vraiment fait passer la série au niveau supérieur », a déclaré Griffith à PopCulture. « C’est pourquoi je pense que les gens vont être époustouflés. Vous allez partir, hein, c’est comme ça. Ils culminent ici … c’est comme, impossible. Et il y en a tellement. À chaque fois vous vous attendez à quelque chose de tordu, ce que j’adore, et c’est juste une excellente narration. Nous sommes entre de bonnes mains avec ça. «

Mary Mouser, qui joue Samantha LaRusso, a déclaré à PopCulture que la saison 4 était « une bête absolue à affronter, en la filmant. Nous avons tous travaillé à fond pour y arriver. Et je pense que ce travail d’amour, espérons-le, transparaît. Je sais que quand J’ai commencé à travailler toute la saison, j’ai vraiment apprécié à quel point le monde s’agrandit et à quel point les enjeux sont si élevés et à quel point cela a eu un impact sur nous tous et sur toutes nos performances. Et je pense que nous l’avons tous pris très au sérieux. sérieusement, mais en gardant aussi le plaisir et la légèreté de Cobra Kai. » La saison 4 de Cobra Kai sera diffusée sur Netflix à 3 h HE vendredi.