Les stars de Coronation Street se réunissent pour le mariage de Kym Marsh

Kym a joué Michelle Connor de 2006 à 2019 (Photos : Instagram/Kym Marsh/ITV)

Les stars d’hier et d’aujourd’hui de Coronation Street se sont réunies pour le mariage de Kym Marsh.

Kym – connue pour avoir joué Michelle Connor dans le feuilleton ITV – a épousé Scott Ratcliff le 16 octobre.

Kym a été rejointe par de nombreux amis célèbres, dont les co-stars de Morning Live Gethin Jones et Janette Manrara, ainsi que par de nombreux acteurs et actrices de Coronation Street.

Parler à OK ! Magazine, Kym a révélé ce que c’était que de voir ses anciens collègues et bien sûr, ses meilleurs amis :

‘Alison King [Carla Connor] était une demoiselle d’honneur car elle est l’une de mes meilleures amies. Jane Danson [Leanne Battersby], Tristan Gemmill [Robert Preston], Chris Gascoyne [Peter Barlow], Sally-Ann Matthews [Jenny Connor] et Ryan Prescott [Ryan Connor] trop.

‘Antoine Coton [Sean Tully] était maître de cérémonie, il faisait donc partie de la noce – il est très spécial lorsqu’il nous a présentés.’

La présentatrice de télévision Carol Vorderman et Danny Foster de Hear’Say faisaient également partie des stars qui ont assisté à la journée spéciale.

Loin de son mariage, Kym Marsh fait actuellement une pause dans la présentation de BBC One’s Morning Live.

L’actrice a récemment mis à jour le public de Morning Live, révélant qu’après le diagnostic de cancer de la prostate incurable de son père, elle « prendrait chaque jour comme il vient ».

https://www.youtube.com/watch?v=lok1BiiSGPM

Kym a également expliqué comment elle souffrait d’anxiété et ne se mettait pas de « pression » pour revenir plus pleinement à la série.

« Pour l’instant, je vais juste prendre chaque jour comme il vient et ne pas me mettre de pression », a-t-elle déclaré.

‘Alors je vais, je vais vérifier la famille Morning Live avec ma propre famille pour le moment… mais ne te mets pas trop à l’aise sans moi Gethin, s’il te plaît. Je te verrai sur la piste de danse au mariage.

