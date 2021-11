Les anciennes co-stars de Desperate Housewives, James Denton et Teri Hatcher, se réunissent dans le nouveau film de Noël de Hallmark Channel A Kiss Before Christmas, présenté en première le dimanche 21 novembre à 20 h HE dans le cadre du compte à rebours du réseau jusqu’à Noël. Denton, qui a joué Mike Delfino dans la série à succès ABC, est également producteur exécutif du film, ce qui marque la première fois qu’il travaille avec Hatcher (Susan Mayer) depuis la fin de Desperate Housewives en 2012. Il s’agit de la première réunion à l’écran de tous les membres de la distribution de la série emblématique.

A Kiss Before Christmas suit le directeur du développement immobilier Ethan Holt (Denton), un père marié avec deux adolescents, alors qu’il se lance dans une aventure dans le style de It’s a Wonderful Life. « La veille de Noël, Ethan est déçu d’apprendre qu’il perd une promotion et déplore que sa façon de faire des affaires avec un « mec sympa » l’ait retenu dans sa carrière », selon le réseau. « Grâce à un peu de magie de Noël, le souhait désinvolte d’Ethan que sa vie ait pris un cours différent devient réalité. »

(Photo : Hallmark Channel)

En se réveillant le lendemain matin, Ethan est « choqué » de voir que sa réalité a pris un chemin totalement différent. Il n’est pas marié à sa femme Joyce (Hatcher), n’a pas deux enfants adolescents et est PDG de son entreprise. « Joyce est la clé pour qu’Ethan puisse retrouver sa vie d’origine et la famille qu’il aime », poursuit le réseau. « Il doit la convaincre que leur bonheur pour toujours les attend… et il n’a que jusqu’au jour de Noël. »

C’est une chance pour les fans de Desperate Housewives de voir Susan et Mike avoir une fin heureuse après la dernière saison dévastatrice, au cours de laquelle Mike est mort dans les bras de Susan. « Je pense beaucoup aux fans, et quand Jamie a suggéré que je pourrais être dans ce film avec lui, l’une des premières choses à laquelle j’ai pensé était : ‘Eh bien, les fans vont adorer ça parce que Susan a perdu l’amour de sa vie , et rien ne remplace l’amour de votre vie' », a déclaré Hatcher à Entertainment Weekly. « Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, les fans vont adorer ça. Ils vont adorer nous voir ensemble.' »

A Kiss Before Christmas sera présenté en première le dimanche 21 novembre à 20 h HE sur Hallmark Channel dans le cadre du compte à rebours jusqu’à Noël. Un baiser avant Noël est de Crown Media Productions, LLC. Stan Spry, Eric Woods, Jonathan Eskenas, James Denton et Kimberley Bradley sont producteurs exécutifs. Devan Towers est coproducteur. Jeff Beesley réalisé à partir d’un scénario de Mark Amato et Tracy Andreen.