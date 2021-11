La saison 3 de Dickinson a fait ses débuts attendus vendredi dernier sur Apple TV+, et les stars de la série Adrian Blake Enscoe et Ella Hunt veulent que les fans sachent qu’ils sont « si fiers » de la nouvelle saison. Dans la série comique bien-aimée, Enscoe dépeint Austin Dickinson, le frère aîné d’Emily Dickinson de Hailee Steinfeld. Hunt incarne Sue Gilbert, qui est amoureuse d’Emily, mais finit par épouser Austin. Il s’ensuit un triangle amoureux littéraire dramatique et parfois comique pour les âges.

En parlant à PopCulture.com, Enscoe a parlé de la troisième et dernière saison de la série, affirmant qu’il se sentait « si fier et reconnaissant envers cette série » en partie à cause de son caractère unique. « Quand nous sommes arrivés dans la série, ce n’était rien que j’avais jamais vu auparavant », a-t-il déclaré. « J’ai vraiment l’impression que l’écosystème est en train de changer. [Dickinson creator] Alena Smith faisait quelque chose avec Apple TV. C’était vraiment repousser les limites et je suis tellement fier de nos incroyables camarades de casting et d’avoir pu regarder tout le monde grandir et apprendre avec les personnages. C’est bien de les laisser là où nous les laissons. Si vous regardez cette troisième saison jusqu’au bout, vous verrez. Nous laissons les Dickinson dans un bien meilleur endroit qu’au début. »

Élaborant sur le « triangle amoureux » entre leurs personnages, Hunt a expliqué comment « construire la relation Emmy Sue » avec Steinfeld est « l’une des relations les plus enrichissantes » qu’elle ait jamais dépeinte dans sa carrière à l’écran. « Je ne pourrais pas être plus impressionné par Hailee en tant qu’actrice, en tant que créatrice, en tant que productrice exécutive. Et je pense que notre travail cette saison est l’un des plus tendres et délicats que nous voyons d’Emily et Sue qui est une telle croissance pour eux. »

Hunt a également partagé qu’elle pense que la saison 3 présente également « une telle croissance pour Austin et Sue ». « Nous pouvons explorer cette dynamique relationnelle non traditionnelle au fur et à mesure qu’elle évolue. Je pense que j’ai beaucoup d’exemples de couples similaires dans ma vie et cela semble opportun et remarquable. Que ces deux personnes à leur époque, leur dynamique relationnelle était vraiment très peu conventionnel », a-t-elle déclaré. « Et juste que Sue, Emily et cette famille ont réussi à se trouver. Ceux-ci sont remarquablement en avance sur leur temps, les gens ont réussi à se trouver, je trouve cela impressionnant. »

La saison 3 de Dickinson a fait ses débuts le vendredi 5 novembre exclusivement sur Apple TV+, et sera suivie d'un nouvel épisode chaque semaine jusqu'à la finale de la série le 24 décembre 2021.