Les stars de ‘ER’ George Clooney et Julianna Margulies se réunissent 2 décennies plus tard

Les stars des urgences George Clooney et Julianna Margulies se sont récemment réunies en personne, deux décennies après avoir joué l’un des couples de télévision à l’écran préférés des États-Unis. Clooney et Margulies ont été photographiés ensemble mercredi alors qu’ils assistaient à une projection du nouveau film de Clooney, The Tender Bar. Le couple est bien connu pour son interprétation du couple médical fictif Dr Doug Ross (Clooney) et de l’infirmière Carol Hathaway (Margulies) aux urgences.

Ce n’est pas la première réunion de Clooney et Margulies cette année, car ils sont tous deux apparus lors d’une réunion virtuelle aux urgences en avril. Au cours des souvenirs en ligne, le casting de la série emblématique a réfléchi à un certain nombre de grands moments, notamment lorsque la célèbre tante de Clooney, Rosemary Clooney, a fait une apparition. En 1995, Rosemary a joué un patient atteint d’Alzheimer qui ne pouvait communiquer qu’en chantant. La défunte icône hollywoodienne a même été nominée pour un Primetime Emmy Award pour sa performance dans l’épisode émotionnel. Un clip de l’épisode a été diffusé, montrant le personnage de Rosemary chantant alors qu’elle est réconfortée par le Dr John Carter de Noah Wyle, et cela a submergé le casting.

La mini réunion de #ER dont nous ne savions jamais avoir besoin !https://t.co/bhrBgDyh3u – Divertissement ce soir (@etnow) 15 octobre 2021

« Oh mon Dieu, je dois prendre un mouchoir », a déclaré Margulies. « C’était intense », a ajouté Gloria Reuben, qui est apparue aux urgences en tant qu’assistante médicale Jeanie Boulet. Clooney a également été submergé par l’émotion et a déclaré: « Elle me manque. Elle était la plus amusante de ma famille. » Malheureusement, Rosemary est décédée en 2002 après une bataille contre le cancer du poumon.

Wyle a ensuite pris le temps de se remémorer ce que c’était pour lui de travailler avec elle, notant que parmi les nombreuses légendes qu’il a eu le privilège d’agir en face, elle s’est démarquée. « J’ai eu le grand avantage d’avoir en quelque sorte tous les patients plus âgés, alors j’ai eu Sanford Meisner, j’ai eu des boutons rouges et j’ai eu Eli Wallach et j’ai eu Mickey Rooney, donc j’ai eu un embarras incroyable de richesse avec les gens que j’ai pu travailler avec », a déclaré Wyle. « Mais Rosemary était l’un des premiers types d’invités de poids lourds que nous ayons eu dans la série, et je pensais qu’elle était tout simplement incroyable. »

« C’est très difficile de jouer moins intelligent que vous ou plus confus que vous ne l’êtes, et elle avait une qualité vraiment intéressante », a-t-il poursuivi. « Et puis quand elle a commencé à chanter, on s’attendait à ce qu’elle retombe dans son ancien rythme de performance, mais elle ne l’a pas fait, elle a trouvé une sorte de qualité vocale qui semblait beaucoup plus piétonne et moins raffinée qu’un professionnel ne le serait. , ce qui l’a rendu d’autant plus déchirant. » En réponse à l’anecdote de Wyle, Clooney a plaisanté : « Noah était le neveu qu’elle a toujours voulu. »