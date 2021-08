Les stars de “Family Matters” se réunissent sur “The Young and the Restless”

La star de Family Matters, Telma Hopkins, a retrouvé son fils à l’écran, Bryton James, dans le feuilleton de longue date de CBS, The Young and The Restless, ce mois-ci. Hopkins a été choisi pour incarner la détective privée Denise Tolliver, qui déniche des informations surprenantes sur Amanda Sinclair, interprétée par Michael Morgan. C’était la première fois que Hopkins et James agissaient ensemble depuis la fin de Family Matters en 1998.

Hopkins a fait ses débuts dans The Young and The Restless dans l’épisode du 1er juin. Elle est ensuite revenue pour un autre lot d’épisodes diffusés entre le 16 et le 27 août, rapporte Soap Opera Network. James, qui a joué Richie Crawford dans Family Matters, a joué Devon Hamilton dans The Young and the Restless depuis 2004, apparaissant dans plus de 1 300 épisodes.

(Photo : Monty Brinton/CBS via .)

“C’est un peu comme rentrer à la maison”, a déclaré Hopkins à Entertainment Weekly en mai lorsque son casting Y&R a été annoncé pour la première fois. “La boucle est bouclée. Je n’ai pas l’impression d’avoir jamais perdu contact avec lui, mais c’est certainement agréable de regarder à travers une pièce et de voir ce visage souriant auquel je suis si habitué. C’est comme à la maison, comme en famille, comme Questions de famille.”

James a ajouté qu’agir ensemble était “sans effort et confortable” lorsqu’ils tournaient leurs scènes ensemble. “Quand la scène a commencé, nous avons dû agir comme si nous ne nous connaissions pas, mais cela m’a rappelé et m’a fait me sentir vraiment reconnaissant depuis combien de temps j’ai pu le faire parce que Telma est l’une des raisons pour lesquelles j’ai apprécié ça pendant 30 ans”, a déclaré James à EW. “Monter sur ma première scène avec elle et que Telma soit celle qui me fait me sentir si à l’aise et chez moi à l’époque, c’est très spécial.”

Hopkins a joué le rôle de Rachel Crawford dans Family Matters. Ses autres crédits incluent Family Reunion, Dead to Me, Partners et Are We There Yet ?. Elle a également un rôle dans le quatrième film Matrix à venir. Elle a remporté un BET Comedy Award pour Half & Half en 2005.

En juin, Hopkins a joué dans le pilote dramatique de NBC, Dangerous Moms, produit par Warner Bros. Television et Universal Television, a rapporté Deadline. Le pilote est inspiré de la série espagnole Señoras del (h)Ampa et a été écrit par Janine Sherman Barrios. Il se concentre sur quatre mères qui tuent accidentellement une autre mère lors d’une démonstration d’un nouveau robot culinaire. Hopkins a été choisie pour incarner Fatima, qui prend soin de son petit-fils et est embaumeuse à temps plein dans un salon funéraire. Le casting comprend également Linda Park, Vanessa Marano, Shanola Hampton et Dascha Polanco.