Les stars de ‘Flip Or Flop’ Christina Haack et Tarek El Moussa reviennent au tournage de HGTV après une tirade sur le plateau

Les animatrices de Flip or Flop Christina Haack et Tarek El Moussa sont revenues sur le plateau et ont repris le tournage à la suite de leur altercation verbale signalée. Les enchevêtrements d’El Moussa, l’ancienne épouse Haack et l’actuelle fiancée Heather Rae Young de Selling Sunset, ont tous deux publié des articles sur le grand jour sur les réseaux sociaux. Young a informé les fans de la série, ajoutant qu’elle ferait le voyage de retour avec son autre significatif. “Des bébés filment l’un de ses flips aujourd’hui”, a-t-elle posté. “Allez travailler avec le jour de mon mari.”

Des sources proches de l’équipage ont partagé que l’ancien couple, bien qu’ils se soient présentés comme une famille coparentale heureuse, étaient en fait assez tendus l’un envers l’autre depuis un certain temps. El Moussa se serait moqué de Haack lors de l’altercation présumée, la comparant à sa fiancée actuelle et affirmant qu’elle était une “perdante échouée”. «Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Cela s’appelle gagner », aurait crié Tarek. Ajoutant: “Le monde sait que vous êtes fou.”

Le couple aurait commencé à avoir des problèmes avec la décision de Haack de fumer un crapaud Buffo. “J’ai rencontré Josh alors que je n’étais pas dans un état de peur ou de combat ou de fuite… 15 minutes)”, a-t-elle écrit dans le message, partageant le moment avec ses abonnés. “Mon expérience a eu l’impression que mon ego m’était arraché – une” mort de l’ego ” dont j’avais grand besoin. “

Elle a également profité de ce moment pour confirmer sa relation actuelle avec Josh Hall. Elle a poursuivi: «lorsque nous nous sommes rencontrés au printemps dernier, les synchronicités nous ont frappés si fort et si vite qu’elles étaient impossibles à ignorer. Je me suis immédiatement sentie folle de protection envers lui et j’ai voulu le garder pour moi et apprendre à me connaître avant que la tornade (attention médiatique) ne frappe. Nous avons eu quelques mois solides pour apprendre à nous connaître et j’ai adoré chaque seconde. La soi-disant « renommée » fournit tellement de choses, mais cela a un coût. Ils vous construisent puis vous détruisent.