Les stars de Get Out et Minari font équipe dans le prochain film d’horreur de Jordan Peele

Le comédien et auteur d’horreur Jordan Peele a sorti un teaser intrigant pour Nope, un prochain film d’horreur mettant en vedette la star de Sortez Daniel Kaluuya et Steven Yeun de Minari.

Peele a annoncé le film sur Twitter, en publiant une curieuse affiche de film d’un nuage suspendu au-dessus d’une petite ville bien éclairée, avec la date de sortie du film et trois des acteurs principaux du film (faites défiler vers le bas pour voir l’affiche dans son intégralité).

La sortie de Nope est prévue pour le 22 juillet 2022, ce qui signifie que nous avons une année complète à attendre jusqu’à ce que l’esprit tordu derrière Us de 2019 et Get Out de 2017 arrive dans les cinémas.

Le film marquera une réunion de Jordan Peele et Daniel Kaluuya, l’acteur principal de Get Out, avec Keke Palmer (Hustlers) et Steven Yeun (Minari, Invincible) qui devraient également apparaître. C’est un casting impressionnant, mais tout à fait surprenant étant donné le tirage au sort de Peele en tant que réalisateur.

Non, semble-t-il, n’atterrira “que dans les cinémas”, bien que nous ayons vu les plans de distribution de films changer assez régulièrement au milieu de l’incertitude de la pandémie de Covid-19 en cours.

Analyse : si quelqu’un peut faire peur aux nuages, c’est Jordan Peele

On pouvait s’y attendre, la spéculation sur la signification de l’affiche du film, qui montre un nuage sombre et menaçant suspendu au-dessus d’une ville très éclairée. Il semble être dans une zone isolée, probablement l’Amérique rurale, avec des montagnes et des champs entourant la petite parcelle de civilisation.

Le nuage a également une longue chaîne de drapeaux décoratifs suspendus sous sa face inférieure – le genre de chose que vous trouverez lors d’une fête d’anniversaire, ou même d’un carnaval ou d’un cirque. Quelque chose est presque certainement dans le nuage – et, nous nous attendons, sur le point de s’abattre sur les personnes sans méfiance ci-dessous – bien que nous devions probablement attendre une bande-annonce appropriée pour en voir plus. Cirque hanté ? La mort elle-même en ville sur un nuage ? Une pluie venimeuse qui révèle la nature intérieure (et violente) de quelqu’un ?

Avec les films précédents de Peele ayant abordé les dessous sombres de l’Amérique blanche apparemment «libérale» et les horreurs d’affronter votre propre sosie, la seule chose en laquelle nous sommes confiants est sa capacité à nous mettre profondément mal à l’aise, terrifiés et amusés à la fois – nous espérons juste que ce n’est pas un envoi de Ça, parce que nous avons tous peur des clowns en ce moment.